兩個女友先夠數！何廣沛享齊人之福　唔怕朱晨麗嬲

港姐季軍郭柏妍（Rosita）跑出同屆三甲，於無綫新劇《雙生陌生人》孭飛做女配角飾演見習律師，劇中跟何廣沛及蔣家旻發展出一段三角戀，問到Rosita會有親熱場口？她怕醜笑話劇本未寫到，但自言可以拋開港姐包袱：「只要角色需要我都可以接受，公司寫（親熱戲）咩尺度就咩尺度，相信唔會太過火，就算要我唔化妝出鏡都得！」

Rosita繼參演《白色強人II》後，第2次加入劇組，戲份暴增令她感到緊張，私下密密做功課：「背熟劇本先入廠，會畀心機，好開心有呢個機會，同何廣沛最多對手戲。（要背好多法律專有名詞？）唔多，依家晚晚半夜都有睇《律政強人》參考吓。」

因何廣沛當年有份參演《律》，Rosita笑指趁睇劇認識對方，男方即笑說：「係咪睇下我當年做得幾差？哈哈！（你睇番覺得自己做得唔好？）又唔係，反而《律》監製有搵我講鍾意當時嘅我，叫我下次畀番佢。」

問到周旋於郭柏妍和蔣家旻之中的何廣沛，最終情歸於誰？他同樣謂劇本未寫到，但追問想揀邊個時，他抵死笑話：「我係唔會揀，2個都會要。（享齊人之福？）梗係啦！2個女仔都咁好！點解要揀呢？手掌又係肉、手背又係肉！（咁想同邊個有親熱戲？）呢個要問編審先！（咁講唔怕緋聞女友朱晨麗嬲？）又關佢事？做嘢啫！」笑問現實中都想揀2個女友？他講笑話：「唔好將真嘢講出嚟！心入面想，但實際係冇，哈哈！」