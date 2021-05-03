靈感煮意︰【母親節快樂】迷你玫瑰花麵包

上一集靈感煮意，我教大家做了一款少糖、無忌廉、無牛油的三層蛋糕配粉紅色抹醬，今集我們來做迷你玫瑰花麵包！只需要在麵糰排上一片片生果然後捲起，休息一會便可拿去焗了。生果方面，可用蘋果、桃或布冧，視乎你愛酸還是酸甜。立即上東網「繽Fun星網」收看《靈感煮意》，做了記得拍照給我看啊！

材料（6個）

意大利無漂00麵粉 160克

速發酵母 3/4茶匙

雞蛋 15克

淡味橄欖油 20克

全脂牛奶 70克

海鹽1/2茶匙

靈山小貼士

1. 如在餡中掃太多糖，焗時會浮出來，洗易潔焗盤時只需用熱水浸一會便可清洗，如焗盤偏舊，建議放紙杯才好放麵糰。

2. 如用蘋果，餡料可在糖和蜜糖之外，加肉桂；如用桃，則將肉桂改成檸檬皮或橙皮碎。你亦可加少許已溶牛油，會更香。

餡

任何有紅色或粉紅色皮的生果，如蘋果、桃、布冧

白沙糖 8克

蜜糖 24克

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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