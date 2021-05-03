拍拖後冇錫戲！湯洛雯激咀譚俊彥　爆馬國明9秒9睇咗

藝人馬德鐘、湯洛雯（靚湯）、陳煒、何廣沛、郭柏妍等，今日為無綫新劇《雙生陌生人》進行拜神儀式。事後馬德鐘孖靚湯受訪，女方指劇中跟一人分飾兩角的馬德鐘有超多對手戲：「佢係並列男一，我同佢其中一角色係初戀舊情人，但佢不辭而別，之後佢嚟農莊搵我想翻撻。」男方即笑住澄清：「劇中同時我有老婆陳煒，我只係想補償佢（靚湯）啫。」

靚湯主動提到2人於劇中暫未有親熱戲，笑問是否男友馬國明唔畀拍？她笑住否認：「如果劇情需要都會拍， 佢一定唔會唔畀，公司啲尺度唔會大得去邊，我亦冇要求佢唔好拍，但自從我拍拖之後都真係冇拍過錫戲，如果拍嘅話之前會講聲。（同譚俊彥上次咁激情未拍拖？）未，嗰個對我嚟講係有啲激， 佢（馬國明）9秒9睇咗。」馬德鐘聞言搞笑話：「馬國明唔係唔畀你拍，只係唔畀你同我拍咋？哈哈！（你有冇壓力，人哋有男友？）冇諗呢樣嘢，我哋係專業嘅演員，只係投入角色。」

然後，靚湯指因最近密密去農莊拍外影，雙手兼雙腳慘遭蚊蟲狂咬，大騷紅色一點點慘況，並大讚馬德鐘醒目自備防曬及蚊怕水：「我同佢膚色一黑一白，戥打燈啲工作人員辛苦。」馬德鐘自爆搽50度防曬，本身膚色黝黑的他自嘲：「再黑啲就睇我唔到！但拍咗幾日都有曬黑咗。」

另外，講到靚湯於本周四（6日）34歲生日，男友馬國明又剛剛好拍畢《白色強人II》回港，問到如何慶祝？她透露會香港一日遊：「嗰日暫時可以放假，想去行吓山、去主題樂園、Staycation咁。（男友返港陪你更開心？）佢去內地拍劇嗰陣我哋有視像，唔似以前爸爸嗰個年代淨係可以打長途電話。（依家摸到真人喎！）我哋呢啲係靈魂交流。（神交咁呀？）係呀，哈哈！」