6成港人追求深層清潔　清除家居塵蟎細菌威脅

【特約報道】新冠肺炎（COVID-19）影響下，大家對家居清潔更加重視，無論打掃次數抑或打掃時間都有明顯增加。科技公司Dyson最近進行有關香港消費者清潔習慣及行為研究，受訪的1,225名人士中，45%受訪者認為灰塵是值得關注的，47%受訪者尋求更妥善的方法來打掃家居；82%擁有家用吸塵機的受訪者會根據可見的灰塵確定家居清潔度。而最受關注的是塵蟎、細菌問題，60%受訪者不滿足只是打掃灰塵，更希望消除塵蟎和細菌等無形威脅。

此外，Dyson還發現98％的受訪者使用吸塵機清潔地板，但只有40％的人會使用吸塵機清潔床褥。微生物專家Dennis Mathews表示 ﹕「最少清潔的地方亦是我們花上最多時間的地方，因此請確保不要忽略使用吸塵機清潔沙發、床褥和寵物床。因為我們會時常脫落皮屑在這些地方，並使塵蟎、黴菌及細菌滋生。」

事實上，灰塵成分中除了可見的塵埃外，亦含有肉眼看不見的微塵及由各種微粒組成的複雜物質，包括死皮細胞、毛髮、塵蟎、塵蟎糞便、細菌、病毒、黴菌、細小昆蟲和其他纖維物質。這些雜質可導致的健康問題，包括過敏和哮喘。因此除了清潔地板，更需要清潔沙發、床褥和寵物床等塵蟎、黴菌及細菌滋生的地方。

要有效清潔不同環境位置的灰塵、塵蟎，就需要強效的吸塵機。例如Dyson無線吸塵機，採用Dyson Hyperdymium™摩打，能夠吸起微粒，吸頭較其他無線吸塵機高兩倍吸力。