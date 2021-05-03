張藝謀克服重重困難　《懸崖之上》內地票房破3億

英皇電影與國際殿堂級大導演張藝謀首度結盟，超級巨製《懸崖之上》由英皇電影副主席楊政龍總策劃，領銜主演有張譯、于和偉、秦海璐、劉浩存、朱亞文、李乃文、倪大紅，張藝謀首次兼容諜戰類型與感官美學嘗試的《懸崖之上》於4月30日隆重開畫。

在壓倒性好評帶動之下，內地每日票房均急速遞增，至昨日5月2日的單日票房更飆升至超逾1億人民幣（約1.22億港元），截止5月3日中午，內地累積票房已勁破3億人民幣（約3.65億港元）大關，預期將劍指10億人民幣以上，各大平台評分為同期開畫新片最高，緊張刺激、布局精密，觀眾拍案叫絕，被公認是近年來最出色的諜戰電影。

首次擔任電影總策劃，英皇電影副主席楊政龍（Alex）即憑《懸崖之上》取得非常亮麗的成績，他笑言：「好開心內地票房反應好好，適逢內地五一黃金周和五四青年節，張藝謀導演第一次執導諜戰片，與英皇電影第一次合作，好榮幸我們能夠參與這部叫好又叫座的電影，希望更加多觀眾可以入場支持觀看。」

之後Alex期望嘗試參與那種題材的電影？他表示：「只要劇本適合，能打動到我們，都會想參與拍攝；特別會想多拍攝歷史故事和社會議題，令年輕一代體會到現在的幸福得來不易，都是經過前人辛辛苦苦打拚得來，以喚起年輕人愛國的情懷。」

對當下與未來電影業的發展，Alex有以下感想：「過去一、兩年對香港，以至全球電影業都好艱難。在疫情期間，英皇電影都有繼續大力投資電影製作，希望與整個產業共渡難關，隨着疫情受控，更多觀眾重返戲院，電影業才可以更蓬勃發展。」

《懸崖之上》之成功得來不易。拍攝期間受疫情影響，一度被迫停工50天，對身經百戰的大導演張藝謀來說，也是一次前所未有的考驗，結果在張導悉心調度，加上團隊通力合作，終掃除所有障礙，拍出好評如潮的傑作！張導有感而發：「拍電影的過程，也是一個調整的過程。劇本是死的，人是活的，所以要根據演員的狀態隨時做現場調整，讓演員最大限度的發揮出潛質，最大限度地調動能力，這是一個導演最重要的功課！當拍攝工作遇到各種困難時，導演最重要的工作，就是盡量保證演員的表演不受影響。」

今次排除萬難完成拍攝，《懸崖之上》替張藝謀導演帶來一次深刻的體會：「其實，每一部電影的拍攝，都要克服很多困難，我過去總說：『拍電影的過程，就是一個克服困難的過程，就是一個妥協的過程，也是一個堅持的過程。』如何處理這種辯證關係？沒有任何玄機，完全看天時地利人和。能堅持多少？怎樣堅持？誰能回答？但難得的是你仍舊在堅持——你之所以堅持，那是你心中永遠燃燒着對電影的愛和激情，所以你會一直堅持下去，百分之一也可以，千分之一也滿足。」