吳偉豪捲自慰片風波冇開工避風頭　湯盈盈發心心慰問

一段疑似無綫藝人吳偉豪的12秒不雅自慰片流出，他亦於家人陪同下報警求助。於處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「朱凌凌」一角的他，據知原本今日都有通告要開工，要在下午返電視廣播城的錄影廠拍攝，不過今日無綫有其他宣傳活動，為了避免傳媒守候，劇組在早上更改通告時間，最後更取消他今日的拍攝工作。而今日電視城的保安方面做到比平日更嚴謹，對入內採訪的傳媒𥄫到實，就連記者想去便利店買支水都被拒，就如「鴨仔團」一樣，完成活動採訪後，全部記者被「監視」下上車離開，可見公司對吳偉豪都相當看重及愛護。

而《愛》劇監製林建祥接受東網訪時，表示吳偉豪今日不用開工，問對方的情緒如何，會否影響之後拍攝工作？監製表示相信對方會懂得自我調節。而有份主演《愛》劇的湯盈盈，今晚現身薛家燕的新城電台節目訪問，盈盈接受傳媒訪問時，坦言未有看過相關片段，但有發訊息安慰對方：「畀咗個心心圖案安慰佢，不過可能佢太忙未覆。（有冇聽過佢要停工？）我唔係高層，唔知喎，今朝都有返去拍攝，但就冇見到佢，件事交咗畀警方，我都冇咩評論。」會否提點年輕男女避拍類似片段？她即避談：「唔講呢啲啦！」

講到母親節將至，盈盈指當日要開工，奉獻給曾志偉拍攝《開心大綜藝》，問到豈不是不能跟家人慶祝，她冧爆話：「我好愛媽媽㗎！所以日日都係母親節，加上爸媽、老爺、奶奶都係今個月生日，會一齊食飯慶祝。（老公錢嘉樂有咩預備？）我哋冇呢啲嘢，兩個女或者會整吓卡咁。」至於薛家燕同樣謂會跟屋企人一齊食飯。