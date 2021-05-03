玩轉圖書館　睇書唔怕悶

好多人都覺得去圖書館好悶，但係喺日本AV出現嘅圖書館就充滿精彩同刺激，男女優一邊睇書一邊尋找獵物，然後上前勾引，甚至就地正法，為氣氛沉悶嘅地方帶來放蕩激情！

獵食聖地

喺OPPAI出品嘅《爆乳圖書館管理員是肉食癡女》中，Hitomi係一間圖書館嘅管理員，外表斯文，成個文青咁，但係骨子裏卻對男人非常渴求，當佢見到合心水嘅男仔，就會立即出手勾引，露出深溝令到對方意亂情迷，然後帶到後樓梯或廁所激烈肉搏。而阿妹相當大食，嗒完一個，好快就搵下一個目標激戰，總之喺圖書館出現嘅男人都飛唔過佢手指罅！

探討高潮

喺FALENO推出嘅《誘惑好色優等生》入面，生田美波係一位高材生，對學習有熱誠，探索床笫之事更有衝勁。由於佢鍾意睇書，所以對書卷味嘅怕醜仔情有獨鍾，喺圖書館搵目標後，佢就會主動行埋去，要求同對方一齊研究「快感是如何產生」呢個課題，搞到對方不知所措，呢個時候阿妹就施展熟練嘅技巧令對方雄風喚發，齊齊深入探討高潮嘅奧秘！

癡漢小說家

S1推出嘅《圖書館沉默癡漢》，講述葵司同老公結婚3年，有一日，佢喺圖書館遇到之前喺出版社工作時認識嘅小說家木村先生，對方見到阿妹就好似蜜蜂見到蜜糖一樣，更一手拉阿妹入廁所嚟個霸王硬上弓，而過程仲畀木村拍低晒！之後，木村好似癡漢咁成日跟蹤葵司，去到圖書館見冇人，即刻上下其手，又叫阿妹吹奏一曲，如果反抗的話就將啲淫照畀佢老公睇，阿妹只好一一照辦！

簡評

日本AV業界一向都認為，反差愈大就愈能夠帶出刺激感，好似今日為大家介紹嘅圖書館系列就係其中之一。喺3部作品中，本仙最鍾意葵司主演嘅《圖書館沉默癡漢》，佢又靚女又演技出眾唔使多講，而最過癮係男主角喺圖書館人來人往之際，保持無聲咁對葵司亂嚟，令人睇得零舍刺激，加上阿妹畀男主角玩弄完又唔敢同老公講，真係好可憐！