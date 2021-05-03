忙爆險忘記母親節！郭富城代兩女送禮畀太太

天王郭富城（城城）今晚出席主演電影《秘密訪客》首映禮，導演陳正道及其他主要演員許瑋甯、段奕宏及榮梓杉因疫情關係未能親身到現場，特意拍片支持，誠意十足，而到場嘉賓還有張達明及李天翔。

城城受訪時笑謂好耐冇進場欣賞自己的作品，講到新片內地上映3日就收超過1.5億人民幣（約1.8億港元）票房，他開心說好多謝所有支持電影的影迷：「聽番嚟大部分觀眾都係讚賞，作為演員聽到真係好開心，希望之後繼續會有好成績，今次係我第2次睇呢部戲，太太同家人都有嚟捧場，但因為兩個囡囡太細，等佢哋大個啲先睇番我啲作品。」

講到未能同其他演員一同宣傳，他表示疫情改變了許多工作模式：「大家分頭工作、宣傳，最重要係推動到呢部電影畀多啲人入場睇。」

提到母親節將至，問到如何跟太太方媛慶祝？他直言竟忘記重要節日：「好彩你哋提咗我！嗰日我係可以同太太慶祝，最近除咗好勤力咁練書法之外，仲準備緊另一部新戲、年底嘅演唱會，所以太投入工作！（會代囡囡買禮物？）當然會！簡單啲就送一紮靚花表達心意。」既然他自爆正籌備年尾演唱會，追問個唱何時、何地舉行？城城即封口：「唔透露得住，暫時要賣個關子先！（紅館連續幾年啲聖誕節、跨年檔期都變『邪期』搞唔成。）咁我只能講我唔係喺紅館搞，但其他嘢真係唔講得住，要等大會公布。」