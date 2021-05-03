Jayden Cole　騎乘公主　表演欲強

每位脫星都有自己一個故事，今日介紹嘅Jayden Cole亦唔例外，裸模出身嘅佢，轉戰四仔界後人氣更係爆燈，不過唔係好多人知道，原來佢開始剝衫演出之前，經歷係相當有趣。

自細學騎術

要成為四仔界嘅人氣脫星，Jayden Cole認為除咗要有樣有身材外，最重要係有表演欲，而佢自問呢方面相當強烈。喺美國加州出生嘅佢，由於屋企附近有間騎術學校，佢自5歲開始學習騎術，7歲時更參加比賽，阿妹話對騎術嘅熱愛，至今亦未減退，難怪佢玩騎乘咁出，更被封為「騎乘公主」啦！此外，佢亦鍾愛跳舞，曾經參加舞蹈演出及比賽，故此佢知道自己係個天生嘅表演者。

有趣嘅係高中畢業後，佢喺著名主題樂園扮演公主，仲話好享受花車巡遊時，被萬眾仰望嘅感覺。後來，佢覺得係時候要搵多啲錢，喺朋友介紹下，以藝名Ashley Summers為成人雜誌拍寫真，憑住迷人樣貌及高挑火辣身材，成為炙手可熱嘅裸模。

躋身一姐位置

人紅自然獲得四仔星探嘅留意，而佢解釋投身四仔界，係因為做脫星更能建立自己嘅事業，未來發展嘅空間更多。甫出道，先後為Twisty、FTV、Danni等成人網站拍攝四仔短片，不但令人氣爆升，收入更係增加幾倍，所以佢轉戰四仔界嘅決定絕對係啱嘅！

事實上，Jayden Cole嘅人氣真係勁爆，連續幾個月成為網站最高瀏覽量嘅脫星之餘，更拍埋電視劇添！之後，佢為片廠Sweetheart演出《Allie Loves Girls》，更成為佢嘅四仔事業轉捩點，喺AVN及XBIZ兩個頒獎禮獲提名「最佳演出」，自2015年起更連續7年獲提名「最佳脫星」，奠定一姐地位，勁呀！

Profile

出生日期：1985年10月9日

身高：177cm

三圍：32DD-24-36

Jayden Cole好鍾意喺社交網分享性感靚相，亦有唔少自拍短片，當然唔少得騷吓舞功，喺四野無人嘅郊外表演跳鋼管舞，仲嚟個高難度動作倒掛金鈎，厲害！