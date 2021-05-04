【是日通勝】（一點居士）

辛丑年三月廿三壬子木成日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、上午9時至11時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：掃舍、拆卸、求醫

忌：嫁娶、開業、修渠

幸運方向：坐南向北

幸運數字：2、3、5、8

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊

事業運最強，與同事合作愉快，愈忙愈起勁。

金牛

跟工作夥伴很合拍，但夾份投資是另一回事。

雙子

很想證明自己，提防因好大喜功而錯判形勢。

巨蟹

運氣不佳又如何，毋須太介懷，免影響心情。

獅子

自我感覺良好，但小心因一時失言而得罪人。

處女

壓力大，情緒易激動，謹記言多必失的道理。

天秤

異性緣不錯，容易得到貴人指點，士氣大振。

天蠍

財運一般，勿參與投機活動，免得吃驚風散。

人馬

對另一半多點包容，就可以化解矛盾與誤會。

山羊

學懂忙裏偷閒，注意休息，以免被壓力拖垮。

水瓶

出現突如其來的難題，善用人脈可化險為夷。

雙魚

伴侶面前不要談工作，否則有可能觸發冷戰。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）蛇 偏財旺

（跌）雞 壓力大

鼠

與人為善，面對意見分歧，仍能心平氣和。

牛

溝通力強，抽空約友人聚一聚，有利運勢。

虎

易跟另一半鬧不快，耐心溝通可化解危機。

兔

易與身邊人發生口角，謹記退一步海闊天空。

龍

領悟力與行動力上升，大大提升工作效率。

蛇

有偏財運，容易得獎或收到朋友送來的禮物。

馬

是日沖煞，忌獨斷獨行，以免破壞人際關係。

羊

努力付出卻受到忽視，有懷才不遇的感慨。

猴

事業順利，宜趁機聯誼會友，加強人際網絡。

雞

壓力沉重，工作進展落後，甚至有意外發生。

狗

幹勁十足，與人交往能隨機應變，利拓展人脈。

豬

運勢一般，易出意外，只要保持警覺就沒問題。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

三煞、五黃、歲破 禍非輕

在風水上，每年都有某些方位是犯煞的，需要我們加倍注意，稍一不慎，犯過正着，就會頭頭碰着黑，輕則破財，嚴重會有傷亡！

煞氣當中，比較麻煩的有三煞、五黃及歲破。三煞分別是劫煞、災煞及歲煞。2021年的劫煞在東北偏東，災煞在正東方，歲煞在東南偏東。以上方位如果是屋企的坐方，不宜在今年搬入或在該方位動土裝修，否則易招來無妄之災，又或是被打劫，甚至發生交通意外。

今年另外一個麻煩位在東南方，是災星五黃所到的位置，這災星代表意外、災難及重病，如果屋的坐方是東南方，情況與三煞一樣，不可以入伙及動土，否則會動起煞氣來，災禍亦隨即而至。

東南這個位置也不適宜長時間坐臥，所以如果是梳化或睡床位置，最好轉移擺位，又或放一些銅器擺設去紓緩減輕。

最後要注意的一個位置是西南方，這是2021年的歲破位置，這個方位與太歳相沖，適宜平靜穩定，若然是新屋的坐方，不宜搬入及動土，否則等同與主宰今年的話事人對着幹，易招噩運。

當然，很多時我們也身不由己，一個月也嫌太長，更何況整整一年不可以入伙或動土，是不太可行的，這時可運用天星擇日去解決犯煞問題，選用黃道吉日，把傷害性減到最低。