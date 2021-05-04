東方日報C1：鍾欣潼反口收回「不婚令」

去年突然與賴弘國宣告分居的女星鍾欣潼，曾揚言結過一次婚就足夠，不會再婚，但不足半年竟「反口」並收回「不婚令」，明顯對愛情仍抱着不屈不撓的勇敢態度。惟網民反應各異，當中大部分網民以「保命」為由，建議她繼續獨身，遠離男人保健康！

現年40歲的鍾欣潼（阿嬌），2018年與台灣「醫界王陽明」賴弘國拍拖約3個月即結婚，並分別在美國及香港舉行婚宴，婚後不時放閃晒恩愛，曾夫妻檔現身內地綜藝節目齊齊吸金，又罕有透露相處點滴。外間一直指他們處於「女尊男卑」的關係，賴弘國曾明言結婚時承受莫大的壓力，由於阿嬌堅持「不希望我拿錢把我自己嫁出去」，不會負責婚禮費用，所以男方曾笑言：「怎麼會有人結婚結到快破產！」

未放棄愛情

雙方因要積極發展個人事業致聚少離多，而且性格迥異，阿嬌有感「嫁得太快」，但因當時已簽約要夫妻檔參加真人騷，故繼續勉強維持婚姻。未幾她主動提出離婚，即使男方多次「人肉速遞」，例如到其工作地點探班箍煲，但覆水難收，婚姻關係只維持了約15個月，去年5月就爆出他們已秘密簽下分居協議書2個月。離婚原因惹來諸多揣測，包括有指男方不上進又愛夜蒲等，賴弘國曾公開疾呼：「她不愛我！」阿嬌則低調回應稱相處是學問，雙方不能有怨言，婚姻問題是私事，明顯飽受情傷的她，不想再揭瘡疤。

宣告離婚約半年，去年底阿嬌斬釘截鐵表示與賴弘國已沒有挽回餘地，並發表「不婚宣言」：「我諗我唔會再結婚，結過一次咪算囉！我覺得自己唔適合結婚，係冇必要。」惟其「不婚」想法有變，近日參加內地節目《怦然心動20歲》接受訪談時，「反口」稱當時指「不婚」只是當時的感覺，明顯想公開收回「不婚令」，對愛情仍有期盼。她在節目中表示：「想回應這新聞很久，但未有適合的時候，我只是說：『哎！我覺得我不會再結婚了！」就這樣，我覺得到現在這一刻我是不會，但我不知道以後會不會。我並沒有很確定的說我不結婚，以後不結，我沒有。」

網民籲：遠離男人守護健康

阿嬌收回「不婚令」迅即引起網民熱議，並登上熱搜榜，不足一日閱讀量已接近4億。大批網民對她「解禁」有不同看法，部分網民表示支持，認為她一定找到最愛，亦有網民認為她可自由選擇是否結婚，因這是其人生大事。同時有大批網民卻反建議她繼續堅持獨身為妙，指她情路一向不順，加上近年因賀爾蒙失調致身形發福，認為她要好好保重才是上策，擔心她日後再遇到不愉快的戀情時，會影響其健康甚至身形，有人直言：「不婚不育保平安，遠離男人守護健康」、「還是賺錢才是最重要，這樣才能過自己想要的生活」、「愛和被愛是不簡單的，阿嬌，我們不想你再傷多一次」、「胖，也是離婚這激素所致！」亦有人笑言佩服阿嬌這個「金句王」，認為她之前所說的「不會再結婚」竟然不代表「以後不結婚」，實在令人摸不着頭腦，笑指這是繼「個個都拍拖，唔通個個都想拍拖咩？」後又一經典。

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