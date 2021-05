A100最具影響力亞裔人士公布　趙婷BLACK PINK入圍

每年有美國網站Gold House都會趁住5月亞太裔傳統月公布名為A100排行榜,選出100位最具影響力的亞洲與美籍亞裔與太平洋島國人士(AAPIs)。而今年的名單公布,一眾於美國大受歡迎的名人紅星均榜上有名!

網站以傳媒與新聞學、政客、娛樂界、商業與金融界等不同類別區分,其中多位名人紅星包括韓國K-Pop女團BLACK PINK、上月勇奪奧斯卡金像獎最佳導演的華裔導演趙婷、漫威超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings)男主角劉思慕(Simu Liu)、導演Destin Daniel Cretton、《永恆族》(The Eternals)華人女星陳靜(Gemma Chan)以及《農情家園》(Minari)韓裔導演鄭一朔(Lee Isaac Chung)等,此外,美國副總統賀錦麗(Kamala Harris)都有入圍。而多次入榜的亞裔紅星包括韓國男子組合BTS、動作巨星狄維莊遜(Dwayne Johnson)、美籍韓裔男星Steven Yeun等就打入今年A100名人堂。

另方面,漫威公開一段新宣傳片公布2021年至2023年10部即將上映的超英片,其中包括趙婷執導的《永恆族》。片中安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)的造型首次公開!