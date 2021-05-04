減肥唔使捱餓嘅！楊詩敏JW公開飽住瘦方法

減肥方法有好多種，但要搵到一個適合自己就好難喇！今期就介紹下楊詩敏（蝦頭）同JW（王灝兒）嘅減肥法，蝦頭曾經出埋書教人點樣減肥，佢勁Buy「血型減肥法」，用法就係對應番自己嘅血型，搵出咩食物可以食，咩唔食得，聽落又幾得意喎！而JW就推薦「食飯減肥法」，好多人話減肥要戒澱粉質，而佢就反其道而行之 !

無綫現正熱播《愛美麗狂想曲》蝦頭戲份甚重，鏡頭前見佢狀態大勇，但原來佢曾經肥到153磅，之後佢下定決心減磅，成功係3個月內激減35磅，而佢其中一個方法就係用「血型減肥法」，佢透露自己係B型血，唔適合食家禽類，粟米、芝麻同藜麥。雞胸同藜麥都係「傳統」嘅減肥聖品，原本無雞不歡嘅佢，記起第1次戒雞就輕咗8磅，依家連豬、牛、羊都唔食，就變咗多食海鮮同奶類。

另外，蝦頭仲分享幾個減肥法，包括第1減慢進食速度，令胃部有足夠時間消化食物，更易感受飽腹感，從而減少進食分量。第2就係食正餐前先食蔬果，令身體先有飽腹感，減低之後攝取嘅肉類同澱粉質嘅分量。第3就係唔食消夜，第4就係做運動，培養每星期2至3天嘅運動習慣，加速新陳代謝，成功減磅。

JW（王灝兒）時肥時瘦，有時會覺得佢有Baby Fat，一直受住呢個問題困擾嘅佢，就諮詢營養師意見，每日食足3餐白飯，成功3個月減咗13磅！好多人減肥會完全唔食碳水化合物同澱粉質，而JW都試過只係食蘋果同飲湯，雖然減到但好快就反彈，後來佢搵咗營養師朋友問意見後，一改之前做法，照食飯，加上配合不同肉類、蔬菜，喺飽肚情況下，成功減走13磅！根據營養師意見，原來減肥係要食飯，否則好容易就反彈，重點係食用分量，只要唔好進食過量就可以減到肥喇！

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