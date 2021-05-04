曾床戰殺夫前AV女　清水健拍片爆料抽水

日本和歌山縣77歲富豪野崎幸助，2018年5月於家中因急性興奮劑中毒暴斃後，其25歲第3任妻子須藤早貴，事隔3年以涉嫌謀殺及違反興奮劑取締法被警方拘捕。須藤嫁人前曾以假名「平美咲」拍過AV，曾與她「床戰」的著名AV男優清水健，日前在其頻道拍片乘機抽水，公開2人當時拍AV的秘聞。短片上載5日，已有超過138萬點擊。

清水健透露2人雖然只「交手」過一次，但他對須藤印象深刻，大讚對方身材好，而須藤亦讚清水健的背肌似足滑雪跳台。拍攝期間，須藤透露曾任職髮型師，因嫌電髮藥水令雙手變粗而辭職後，曾到酒廊打工，並承認為錢而拍AV。清水健表示3年前野崎離世後，曾有傳媒聯絡他詢問有關須藤的事，但因當時事件仍未水落石出，他便以不記得為由，婉拒了傳媒訪問。

此外，須藤為得13億日圓（約9,300萬港元）遺產而謀殺親夫外，亦有報道她涉嫌欺詐。有指她於野崎死後4個月，將對方公司3,830萬日圓（約271萬港元）轉至其個人戶口內，公司前核數師於去年6月舉報事件，和歌山警方正跟進。有指野崎生前已計劃與須藤離婚，並立好遺囑將全部遺產捐給田邊市政府。