母親節送上驚喜　讓媽媽做最美「女王」　

護膚套裝的產品包羅萬有，能滿足不同護膚需求，送給心目中的女王就最適合不過！（互聯網）

有哪個女人不愛美？別再誤會平日買護膚化妝品不及你多的母親大人不愛扮靚，其實她們也同樣渴望變美，一於趁母親節來臨給她送上美麗驚喜吧！但今年究竟送咩好？面霜定精華？底妝產品還是彩妝品？其實Why Not Both！只要揀套裝就可以滿足晒佢不同需要，馬上睇睇以下邊款啱「女王」心水！

煥膚尊貴體驗

今年母親節，AMORE PACIFIC特別推出煥采活膚高效精華療程套裝，當中包含的細膚水、乳液、活膚精華、活膚面霜和活膚眼霜，全部加入Amopule成分。此成分的濃度較一般精華高，分子亦更細，更易滲入肌膚真皮層，發揮即時護膚效果，因此送給想逆齡的媽媽就最適合不過。

天然護膚體驗

BORGHESE近日推出5大激抵套裝，包括：王牌美膚泥漿套裝、營養面膜明眸套裝、活顏無痕緊緻美顏套裝、經典滋潤手腳套裝及DNActive™ 基因賦活精華套裝。此外，凡選購任何產品均可以優惠價加購滋潤修護眼膜、清爽甜糖身體磨砂膏及活力亮采淨透啟動液，另購滿指定價格亦有額外禮品贈送，優惠多多。

優雅香水之旅

Dolce & Gabbana Beauty在網店及銅鑼灣指定分店推出不同的香水套裝，包括Light Blue淡香氛禮盒套裝、Dolce Rose淡香氛套裝、The Only One淡香精套裝及Dolce經典香氛套裝，部分指定套裝在網店購買更會加送一支便攜裝香氛，啱晒香水控媽媽。

水潤亮肌體驗

FILORGA今年將王牌產品組合成多個優惠套裝，其中亮彩水盈護膚套裝、高效賦活美肌套裝、水潤注氧修護套裝、水潤喚膚套裝、全效美肌套裝及賦活修護美肌套裝等更是限量登場，十分難得。加上大部分套裝以低於半價發售，絕對是抵用之選。

無瑕底妝之選

Laura Mercier以多款王牌底妝產品組成不同的優惠套裝，其中包括No.1王牌柔光蜜粉套裝、極持久透亮粉底套裝、完美持久遮瑕提亮套裝、熱賣無瑕鑽光氣墊底妝套裝、1+1防護妝前底霜套裝及持久雙效遮瑕提亮套裝等，無論媽媽需要的是妝前底霜、粉底、蜜粉、眼霜、睫毛液，還是粉撲、遮瑕提亮產品，都可以一一滿足她。

百變彩妝世界

Nars除了推出限定王牌遮瑕套裝、瞬效明亮無油水凝霜套裝、王牌裸光蜜粉套裝和Uninhibited眼影套裝，也同步推出王牌裸光蜜粉套裝、王牌妝前底霜套裝、Uninhibited面頰套裝及Orgasm 4色眼影套裝。加上各項滿贈優惠，十分抵買。

綠色自然力量

今個母親節，Nourish Clean Beauty推出多款潔淨美容護膚套裝，包括「The QUEEN's HANDs」、「Bodyguard」、 「ROYAL FACE」、 「The Crown's Glow」和「Floral Majesty」。套裝包含了來自不同天然品牌的產品，由消毒噴霧到潤手精華、防曬到止汗、洗面奶到面霜、精華到精華油都一應俱全，全面滿足媽媽的不同保養需求。

天然呵護力量

THREE推出多款期間限定的香港限定套裝及滿贈優惠，多個套裝由潔膚到護膚、護眼到護髮也齊備，讓用家感受到植萃的呵護力量。品牌重點推介套裝有王牌平衡潔膚油套裝、王牌透亮底妝套裝、王牌肌能修護套裝、極致活顏凝霜套裝、平衡精粹亮眸套裝、平衡晶摩油套裝及極致護髮套裝等。另外，多款人氣彩妝產品及刷具也提供驚喜折扣，讓你一次過買個夠。