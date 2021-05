恨拍韓片！安祖蓮娜讚《永恆族》拍檔馬東錫有才華

荷里活女星安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)主演的新片《滅我者》(Those Who Wish Me Dead)將於明日在韓國開畫,傳媒首映禮今日在首爾龍山區一間戲院舉行,安祖蓮娜與14歲童星Finn Little之後以視像形式跟韓媒見面。

安祖蓮娜用韓文跟記者打招呼,她對電影率先在韓國公開表示高興,希望韓國觀眾會喜歡這部電影,安祖蓮娜在片中飾演救火女英雄,她指不少電影都是使用特效,但戲中的山火場面則是真火,她認為這樣能令他們演得更真實,也能將真實的感覺帶給觀眾,問到拍攝時可有遇到甚麼困難的地方?她就說:「動作戲和感情戲要同時進行,但在火災和其他不同的效果下拍攝劇烈的動作戲也很有趣。」

安祖蓮娜的柬埔寨養子麥杜斯(Maddox)前年入讀韓國的延世大學,而她亦曾在拍攝電影《永恆族》(Eternals)時與韓國男星馬東錫合作,今次她主演的《滅》更是率先在韓國上映,與韓國十分有緣的她笑指兒子有教她講韓文,又說:「馬東錫成為了我的好同事和好朋友,他非常有才華。」而曾執導多部電影的她被問到可有想合作的韓國演員時表示:「韓國有很多好演員,很難只選一位,我希望可以亮相韓國電影或參與執導韓片。」Finn Little則笑說:「我不太清楚韓國文化,但我的妹妹很喜歡K-Pop,所以我也聽了不少,我希望將來可以去韓國體驗當地文化。」