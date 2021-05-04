恨拍韓片！安祖蓮娜讚《永恆族》拍檔馬東錫有才華

荷里活女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）主演的新片《滅我者》（Those Who Wish Me Dead）將於明日在韓國開畫，傳媒首映禮今日在首爾龍山區一間戲院舉行，安祖蓮娜與14歲童星Finn Little之後以視像形式跟韓媒見面。

安祖蓮娜用韓文跟記者打招呼，她對電影率先在韓國公開表示高興，希望韓國觀眾會喜歡這部電影，安祖蓮娜在片中飾演救火女英雄，她指不少電影都是使用特效，但戲中的山火場面則是真火，她認為這樣能令他們演得更真實，也能將真實的感覺帶給觀眾，問到拍攝時可有遇到甚麼困難的地方？她就說：「動作戲和感情戲要同時進行，但在火災和其他不同的效果下拍攝劇烈的動作戲也很有趣。」

安祖蓮娜的柬埔寨養子麥杜斯（Maddox）前年入讀韓國的延世大學，而她亦曾在拍攝電影《永恆族》（Eternals）時與韓國男星馬東錫合作，今次她主演的《滅》更是率先在韓國上映，與韓國十分有緣的她笑指兒子有教她講韓文，又說：「馬東錫成為了我的好同事和好朋友，他非常有才華。」而曾執導多部電影的她被問到可有想合作的韓國演員時表示：「韓國有很多好演員，很難只選一位，我希望可以亮相韓國電影或參與執導韓片。」Finn Little則笑說：「我不太清楚韓國文化，但我的妹妹很喜歡K-Pop，所以我也聽了不少，我希望將來可以去韓國體驗當地文化。」