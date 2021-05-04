好煮意：印度烤芝士　加茄醬更惹味

印度菜式善用香料，入口惹味，除了常吃的印度烤雞（Tandoori Chicken），網民yum.recipe早前在社交平台教大家一道印度烤芝士Tandoori Paneer Bruschetta，由麵包、醬料和芝士料的做法一應俱全。若有時間的話，不妨跟食譜來烤麵包，趕時間的話也可買成品來代替。醃芝士的醬料加入乳酪、Tandoori Masala粉和大量香料、調味料等製作，放入芝士粒、洋葱和甜椒醃30分鐘已很夠味。番茄醬汁方面，除了番茄和茄醬，還有紅辣椒粉和其他配料等慢慢煮成醬料，想質感變得濃稠，可加蓋慢慢煮。新鮮出爐的麵包，先抹一抹茄醬，再加大量炒香的芝士粒，最後灑點芝士碎略烤至溶便完成。趁熱放入口，芝士、香料和茄醬的配搭剛好，每一口都很「芝」味。

材料：

酵母 1茶匙

糖 2茶匙

溫水 150毫升

麵粉 適量

鹽 1.5茶匙

乳酪 100克

薑蓉 1湯匙

蒜蓉 1湯匙

紅椒粉 1茶匙

Tandoori Masala 3茶匙

葫蘆巴葉碎 2茶匙

小茴香粉 半茶匙

芫荽粉 半茶匙

黑胡椒 1/4茶匙

黑鹽 半茶匙

芥末油 1湯匙

Paneer芝士粒 250克

甜椒塊 70克

洋葱塊 70克

油 3茶匙

洋葱粒 50克

蒜粒 1湯匙

薑粒 1湯匙

番茄 300克

紅辣椒粉 半茶匙

茄醬 40克

Mozzarella芝士碎 50克

做法：

1.酵母、糖、40毫升溫水拌勻，加蓋放置5分鐘，加300克麵粉、半茶匙鹽拌勻，加110毫升溫水拌成麵糰，靜置1小時。

2.乳酪、薑蓉、蒜蓉、半茶匙鹽、紅椒粉、2茶匙Tandoori Masala、葫蘆巴葉碎、小茴香粉、芫荽粉、黑胡椒、黑鹽、芥末油拌勻。倒入Paneer芝士粒 、甜椒粒、洋葱粒拌勻，醃30分鐘。

3.燒熱2茶匙油，倒入洋葱粒、蒜粒、薑粒炒香，加入番茄炒至軟身，加半茶匙鹽、1茶匙Tandoori Masala、紅辣椒粉煮勻，加番茄醬加蓋煮7至10分鐘。

4.另一鑊倒入1茶匙油，倒入醃好芝士粒煮至滾 。

5.桌面灑少許麵粉，將麵粉搓至長條形，輕鎅2刀，再靜置30分鐘，攝氏200度焗8至10分鐘，之後切片。

6.麵包上先放煮好的番茄醬混合物，放上芝士粒和蔬菜，灑Mozzarella芝士碎，攝氏180度焗2至3分鐘便成。