圖片所見的佛牌，並非真正的佛牌，實情是一些泰式糖果。泰國人的創意一向都一向都「唔講得笑」，但這次介紹的佛牌糖果卻真的「唔講得笑」——不可用來開玩笑也！

一直以來介紹了不少泰國古靈精怪的食品及事物，例如像花及吉列豬扒飯的雪糕，也有將動漫英雄變成了佛牌圖案等，出發點幾乎都是博君一笑。不過將佛牌變成了糖果，卻引起了一些風波。

眾所周知，泰國是一個佛教國家，在機場附近更擺放了一個巨大的廣告板，寫着佛像及佛牌並非擺設而是用來供奉。不過當大家逛翟道翟市集的時候，便會發現很多以佛像的頭及手製成的家具及擺設，但這樣的表現手法畢竟也無傷大雅，所以也沒有引起多少爭議。但將放進嘴巴進食的糖果炮製成佛牌的話，便馬上引發了風波。

話說泰國有一位專門教人製造糖果小食的媽媽，出品包括有於泰國餐廳經常看到、將豆蓉變做生果模樣的小食，可能因疫情關係影響了生意，該位太太忽發奇想，竟想到了另類的佛牌糖果。也不知她從哪裏找到了製作佛牌的模板，之後更製成糖果出售，糖果的像真模樣在社交媒體曝光後，馬上吸引了大量目光，生意變得相當火熱，她更在臉書上說因只有她跟女兒兩人製作，為生產量有限趕不上訂單而致歉。

但正所謂人怕出名豬怕肥，當泰國所有媒體都作出報道後，隨即引來了佛教公會等組織的批評指摘，畢竟佛牌是神聖的聖物，將之化身為糖果的外貌，始終是有失恭敬。相信她自此也不敢再出售佛牌糖果了，希望大家也引以為戒，不要拿宗教來開玩笑。

胡慧沖