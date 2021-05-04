張馨予徒手捉蛇！膽生毛當巨物係「小朋友」

內地女星張馨予早前跟張栢芝等女星參加《乘風破浪的姐姐2》後，人氣再急升，雖然她最後被淘汰，但依然是多個內地綜藝節目的寵兒，其中一個節目《勇敢者的征程》更是考膽量。向來愛玩動物如貓狗，甚至蜥蜴都一樣玩到攬住不放的她，在《勇》中竟然上演一幕徒手捉蛇！

張馨予網晒拍攝花絮照，包括和蝴蝶及蝸牛等合照，不過全屬「小兒科」，最令網民驚訝的，是她雙手拿着一條蛇，即使蛇身纏着其手腕，她仍面不改容，非常淡定，更以「小朋友」來形容那條蛇：「蝴蝶停留在帽子上，蝸牛伸出觸角，蛇對你滋滋伸舌頭，都是可愛生物的瞬間。當然，滿身是包也算大自然的『禮物』。這次的野外歷險記還是很驚險的，尤其是遇到了一個暴躁的『小朋友』，和它（牠）拍了合照就讓它（牠）回到大自然了。一切都太美了，捨不得離開。」

「#張馨予徒手捉蛇」成為熱搜，張馨予見網民議論紛紛，指她太大膽及擔心其安全後，她再「加碼」晒多張「捉蛇」相，她留言：「它（牠）沒有毒，但脾氣不好，攻擊性很大，大家在野外遇到蛇一定要安靜的繞道而行。我是因為身邊有安全員指導才可以拿起來合影。」