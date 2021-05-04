T 450　2.2億港元小型遊艇新貴

說到遊艇生產，意大利的質量可謂首屈一指，據知名遊艇雜誌《Boat International》的統計，其大型遊艇訂單總長度排名全球第一。船廠設於意大利熱那亞（Genoa）工業區Sestri Ponente的Tankoa，由工業家Guido Orsi於2007年創立，屬當地業界的新貴，主力為客人度身訂造船長達45米以上的豪華遊艇，短短10年間已於歐洲建立名聲，其最新力作以「T 450」命名，雖然船長只有45米，其設計卻巧妙地運用人體工程學，充分善用室內外空間，能為海上旅程的舒適度定下新標準，難怪叫價高達2,400萬歐元（相當於2.2億港元）！

出自名師之手

「T 450」是Tankoa推出的第一艘50米以下遊艇，亦是品牌目前主力發展的小型豪華遊艇系列之一，出自著名遊艇設計師Giorgio M. Cassetta之手，憑藉其精心巧妙的規劃，令纖巧的船體充滿時尚性之餘，亦完美地平衡了裏裏外外的裝潢。設計師特意省卻多餘的細節，取而代之是線條簡潔的內飾，並用上大量開放式間隔，確保船主能享用超級遊艇應有的舒適度與空間感。

媲美超級遊艇

布局方面，遊艇分為Sun Deck、Upper Deck、Main Deck、Lower Deck等多層甲板，各有不同設施，包括會客廳、用餐區、露天休息區、日光浴區、按摩池等，並設有6間房，其中主人套房及VIP套房設於主甲板船首，下層甲板還有4間雙人套房，足夠讓12位乘客留宿，這對於同等大小的遊艇來說，算是非常少見。另外，為了令乘客有更多活動空間，船尾採用側開式舷牆翼板，可隨時令該區的面積擴大至100平方米，拍得住超級遊艇，方便用來開Party，或擺放滑水板、潛水裝備等水上玩意。

可行4,000海里

性能方面，「T 450」以鋼製船體配搭輕鋁合金製上部結構，非常堅固，並可配備混合動力系統，減少能源消耗和污染，將噪音和振動控制在難以察覺的水平。標準配置為MAN D2862L雙引擎，最高速度為15節，若以10節的速度前進，可航行超過4,000海里！

規格表

長度：45米（148呎）

闊度：8.8米（29呎）

吃水：2.1米（7呎）

噸位：440GT

引擎：2×MAN D2862L

巡航速度：14節

最高航速：15節