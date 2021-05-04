技能解鎖！泳兒表演縮骨功冇難度

泳兒（Vincy）推出全新廣東作品《孤毒》，她坦言是個大挑戰：「最大困難是我的聲音如何同這音樂底融為一體。它不像《溝渠暢泳》那樣般過山車的演繹方法，也不是《所有遺失的東西》那一種淡淡然的夭心夭肺。我們想要一種自言自語、不太像唱歌，有一種靡爛的感覺，真的花了很多個section研究如何演繹。」

對於歌曲主題，Vincy亦感受甚深，對這兩句歌詞特別感觸「留不低叫病毒 離不開叫孤獨」，她說：「作為一個歌手其實我時常都感到孤獨。因為在五光十色背後，回到家只剩自己一個，這種落差是比很多其他工作來得大。」

MV於大帽山取景，由於歌曲講述孤獨的人希望尋找到一個歸宿，於是她於MV中飾演一個想尋宿主的生命體：「我要在一隻蛋入面爬出來，飾演一個生物體，學習怎樣走路，在地上『典來典去』。可能我的動作會比較奇怪，不像一個正常人郁動肢體。」

MV中見到Vincy做出拱橋等動作，不過對向來筋骨鬆軟的她來說完全零難度：「所以我覺得這個MV正正來得合時，可以將我這個技能施展出來，又一技能解鎖，其實我在地上『典』得很開心。」雖然「典」得開心，但期間發生了一段小插曲：「因為拍攝時要瞓身全程投入去做，不可以有任何顧忌，所以在地上爬的時候𠝹損了手腳。」

另外，由於要扮演初生生物體，因此拍攝時Vincy要在身上塗上大量「黐立立」的潤滑劑及泥，Vincy坦言最高難度是返屋企：「由於是外景拍攝，所以沒辦法洗澡，更高難度是怎樣回家呢？那天拍完後我包到全身都是毛巾，車的座位全部都包着垃圾袋，我就是這樣被捲着『一條人』的回家。」