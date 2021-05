歌手衛蘭(Janice)出席《It’s OK To Be Sad》專輯分享會,講到新碟上周甫推出即賣斷市,要加推2千張,她表示:「好開心,估唔到,喺呢段期間好感恩。」她又謂在新碟參與很多,除了寫歌外,入面的相集亦是自己影:「影咗1個月,去咗香港好多地方周圍影。(有咩難忘事?)佢哋都好願意打開個心分享故事,記得有個露宿者係大學教授,呢個問題喺香港真係好嚴重。」

講到新歌MV有割脈自殺的畫面,她坦言不能在電視播出:「所以會分網上版同電視版,入面啲故事係我朋友嘅經歷,係真實故事,畀到靈感我,想話畀佢哋知唔係自己一個,有人明白佢哋經歷嘅嘢。」問到為何不自己演埋MV?她笑言:「畀專業演員演啦,我唱得啦。」而講到上兩個月身邊有3個朋友因不同原因去世,問到可會加速她想結婚生仔的念頭?她笑言:「反而冇諗,依家都係諗音樂。」