Lexus LM350 7-Seater　極尚瀛奢

配備瀛格霸氣面罩的LM 350 7-Seater 的外觀造型和駕駛感跟LM 350 4-Seater Emperor Suite無異，2+2+3布局的車廂空間更見實用。（方偉堅攝）

既是Lexus旗艦級MPV，又是日系MPV王的LM車系，是近年不少大老闆必坐之選。輸港清一色搭載3.5L V6引擎、擁有274ps最大馬力的LM 350型號，繼較早之前為大家介紹過配備4座位的Emperor Suite頂級之座後，最近終於有機會借來標準7座版試駕兼試坐。

7座版的外觀造型和駕駛感與4座版無異，最大分別只在於車廂，除了座位數目和布局，剔走了部分豪奢配置，7座版來得更實用，但絲毫不失王者風範。與其齋講，不如睇睇LM350 7-Seater到底有咩配備。

規格表

車型：五門七座位豪華MPV

引擎：V6 雙VVT-i

容積：3,456c.c.

最大馬力：274ps/6,200rpm

最大扭力：340Nm/4,700rpm

傳動：六前速Super CVT附加減功能

驅動：前置引擎、前輪驅動

懸掛：（前）麥花臣、（後）雙搖臂

車身體積：5,040×1,850×1,895mm（長×闊×高）