莫文蔚麥浚龍6年後再合作　共同監製玩「加戲」

歌手莫文蔚（Karen）及麥浚龍（Juno）繼6年前合唱過《瑕疪》後，近日再推出新作《因一個人而流出一滴淚》，前者表示因被對方的誠意打動，才有第2次合作機會，她說︰「上次《瑕疪》係前菜，好正但唔夠喉，撞啱舊年夏天英國封城嘅時候收到Juno嘅短訊，話有首歌好啱我唱，聽完發現唔係一般嘅廣東歌，旋律本身已經好有畫面。」因而跟Juno不斷往來短訊，本來未有打算回港的Karen亦因為這次合作而返港。

講到新歌是二人共同監製，錄音時Juno更特意「加戲」給Karen︰「歌曲開首Karen嘅心跳聲夾雜巡唱入面聽到嘅掌聲、歡呼聲，好似反映外面嘅世界同佢嘅內心世界，然後Karen講咗一句『我返咗嚟』，再吸氣開始唱，係一個好有畫面嘅前奏。」二度合作後，他們的默契與信任度大大提高，男方形容這次過程好像拍電影，很有故事性，問到他們日後可會有更多不同範疇的嘗試，例如拍攝MV？Karen即提議拍電影，Juno也認同：「既然要有故事情景角色個性，再合作就應該係拍電影啦！」另外，雖然Karen現時正集中火力準備紅館騷，不過她透露稍後會推出新歌。