Q：從小DIY都是趴在床上用手壓着陰莖蠕動的方式，持續了至少10年。現在發現跟女性性交和使用活塞式自慰時都沒有快感，在中途就會軟掉無法射精。請問有甚麼方法解決嗎？在勃起方面向來都是正常的，謝謝。

T先生

A：射精障礙（Ejaculatory Disorder）又稱「控射障礙」，常見的3種情況包括早洩、延遲性射精和無法射精等，皆會妨礙伴侶性福。

閣下長久以來所習慣的自慰方式，帶來的後遺症是性感官的弱化導致無法完成射精，它是一種腦袋和身體反應之間的條件反射，與長期的錯誤自慰方法有關，尤其男性習慣以手或性用品過度擠壓陰莖，次數頻密且每次都強力擠壓陰莖至快速射精，日積月累下來即會導致男性在認知方面產生不良慣性，變相訓練了陰莖必須透過強力的擠壓才能達致亢奮。由於在生理結構上，陰道交未能產生同等的強力擠壓或磨蹭快感，於是刺激度缺點，陰莖便容易迅速軟掉。

這種性官能弱化的問題，不屬性生理的永久損害，而是性認知產生了障礙，就好像當一個人慣性在家裏將電視音量調校至最高，耳朵習慣接收特大聲浪，一旦音量調細了，耳朵容易霎時聽不清楚，需要重新調節。同理，不良的自慰習慣不代表它已令性功能真的受損了，卻需漫長的時間去重新調節性反應。

閣下着手改善問題，首先要忍耐性慾，建議暫停自慰，這是為着養精蓄銳和增強陰莖和龜頭的敏感度；此外短期禁慾也可幫助沖淡腦袋已儲存的錯誤性刺激訊息，有助恢復性感覺。往後重啟性生活，可嘗試重拾和適應陰道交的性快感。堅持二至四星期暫停自慰，能讓男性體會禁慾之成效。如未如理想，可再次禁慾，逐步強化性感覺。長遠而言，必須改變自慰力度，切忌大力擠壓和快速套弄陰莖。

李偉儀