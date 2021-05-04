中年男人味　索女冧到痹

近期出現咗一隊男團相當具人氣，當中嘅成員全部都係又潮又俊朗嘅後生仔。AV業界資深人士神仙乙就話，中年麻甩佬見到佢哋唔使自卑，其實好多女仔都鍾意男人夠成熟，好似日本AV嘅中年男愛好者系列咁，當中班索女為強烈嘅男人味而着迷，甚至係瘋狂！

愈燒愈旺

喺S1出品嘅《中年大叔與汁遊戲》中，美乳少女架乃由羅青春可愛，可能因為心理上唔夠安全感，所以最鍾意親近中年大叔，更加愛上同大叔上床激戰！而由羅又真係冇「投錯注」，因為中年大叔唔單止男人味濃，性經驗亦相當豐富，憑熟練嘅前戲技巧就已經令阿妹高潮迭起！不過由羅嘅慾火愈燒愈旺，要大叔嚟完一次又一次，搞到差啲頂唔順啦！

絲襪誘惑

喺S1推出嘅《絲襪褲躁狂症中年男子》入面，極品美人三宮椿係一間公司嘅白領，唔單止身材高挑又好波，工作能力仲相當高，但係最引人入「性」嘅係，佢每日返工都着絲襪，凸顯雙腿同美股嘅曲線美，搞到班中佬同事個個都忍唔住，鹹濕上司更捉椿妹入會議室激戰！之後，上司仲帶阿妹到會長面前大力推介，然後嚟個3P混戰。不過，椿妹完全唔抗拒，因為佢早就迷上中佬嘅男人味！

輸畀大叔

DAS!推出嘅《我的女友被鄰居搶走了》，講述辻井穗乃果同男友計劃結婚，仲搬到新屋居住，點知隔籬住咗個麻煩大叔，成日都走過嚟投訴呢樣投訴嗰樣。後來，大叔趁只得阿妹一個人時闖入屋，唔單止上下其手，仲要求吹奏一曲，更將過程用手機拍低。一次得手之後，大叔更加唔客氣，用之前拍低嘅片段威脅阿妹上床。不過，大叔亦好有情趣，先玩精油按摩同震棒，以熟練嘅調情技巧同上乘嘅床上功夫，成功將阿妹征服。有一晚，男友返到屋企，見到阿妹同大叔正激烈交歡，始知自己頂綠帽已經由頭笠到落腳！

簡評

中年男人有時唔使羨慕啲花靚仔，因為人生經驗豐富，而且成熟又穩重，令女仔好有安全感，今日介紹嘅大叔系列就顯出中年男人有吸引喇！當中本仙最鍾意辻井穗乃果主演嘅《我的女友被鄰居搶走了》，因為阿妹又靚又大波，質素拍得住J奶女神Julia。而劇情亦幾趣怪，鄰居大叔令人討厭，但係床技出色，搞到阿妹典床典蓆，睇到中佬觀眾嘅信心返晒嚟！