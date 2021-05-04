自認喊得靚　菊梓喬直言同吳若希唔啱Key

歌手菊梓喬（Hana）到電視城錄影《勁歌金曲》，身穿吊帶裙的她大呻很緊張：「因為今次有導賞團去評，同埋有觀眾即場畀like。（驚唔驚畀人鬧到喊？）可唔可以喊㗎，如果真係忍唔住，我唔知呀，頭先綵排都好驚，我會唱《逆天奇案》片尾曲《秘密花園》。（你易唔易喊？）好易㗎，人哋批評1、2句我都會喊㗎，所以我袋定紙巾。」她又讚自己喊得好靚：「我MV都喊得好好，會就住，但真喊會好肉酸，歪晒面。（怕唔怕嚇親觀眾？）應該有一半會走咗，哈哈。（有冇用定防水化妝品？）冇呀，效果嚟。」

講到她之前與「死敵」吳若希在《勁歌金曲》首次合唱，她表示：「係呀，真正見到大家就夾咗2、3次，但自己都有喺屋企練咗好多次，因為唔同key，比較難夾，講個key。」問到覺得誰唱得比較好聽？她謙稱：「永遠都唔係自己，一定係前輩好聽啲。（佢話合唱冇下次？）希望可以同多啲唔同歌手合唱，哈哈。（你哋有冇增進感情？）其實都係一樣。（都係唔啱傾？）都係專心做音樂同努力啲。」

講到公司高層大變動，問到工作可有受影響？她說：「差唔多，都係拍MV同錄歌。（你冇參與多啲綜藝節目？）佢哋話我唔係綜藝，話我轉數慢，所以我冇乜機會做主持或綜藝，都係音樂為主。」