Molly Stewart　紅髮魔女　狂野本色

原來喺西方文化中一直對紅髮有偏見，認為佢哋性慾旺盛。不過，紅髮人氣脫星Molly Stewart就認為懂得享受性愛，咁先至係懂得享受人生，所以每次演出時佢都會盡情發揮狂野本色，同對手砌個你死我活。

不再純情

Molly Stewart憑住狂野嘅床上風格，而深得四仔迷嘅歡心，但原來佢讀書時係個純情少女。出生於美國華盛頓嘅佢，受到嚴格嘅家庭教育下，加上佢好怕同其他人交流，故此佢只係沉迷讀書。踏入反叛期，佢開始懷疑呢種枯燥嘅生活模式，高中畢業後便決定離家出走，並做攝影師賺錢維生，更坦言呢段係佢嘅放縱日子。

2013年為咗搵得更多錢，以「MissMolly」之名開始成人直播演出，佢解釋希望能夠經營到一樣自己有興趣嘅事業。憑住迷人嘅樣貌，以及高挑又火辣嘅身材，好快就喺成人直播界打響名堂，更獲得成人雜誌嘅邀請拍寫真，令人氣急升。

泊到好碼頭

雖然佢喺成人模特兒及直播界擁有相當高嘅人氣，但係佢一直冇諗過拍四仔。後來，佢喺工作期間遇到一位前輩，對方表示難得佢擁有一把咁靚嘅紅髮，點解唔將人們既定嘅性慾旺盛形象喺四仔界發揮呢？更何況佢咁高氣，絕對可以取得成功。於是2018年9月投身四仔界，並跟著名成人網站MindGeek簽約成為旗下專屬脫星。

MindGeek喺四仔界之所以咁有名氣，皆因佢所經營嘅四仔網站有Twistys、Brazzers及Digital Playground，全部都係業界No.1網站，作為專屬脫星，自然獲得相當好嘅發展。而佢為Twistys演出超人氣作《Blowing Bubbles Not Boys》，不但銷量極佳，更喺2020年嘅XBIZ頒獎禮獲得提名「年度網絡之星」，雖然最後失落獎項，不過對Molly Stewart嚟講，最興奮嘅係佢努力並冇白費，演技更係得到肯定。

Profile

出生日期：1991年11月5日

身高：183cm

三圍：32DD-27-30

有人喺社交網問Molly Stewart認為自己邊個部位最性感，佢就話覺得自己嘅紅髮最性感，雖然經常變換髮型，但卻從來冇諗過要染其他顏色。當然佢演出時嘅狂野同拚勁，亦係令四仔迷甘願成為粉絲嘅重要原因。