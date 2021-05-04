《逆天奇案》收視高開　陳展鵬：好有戲味！

視帝陳展鵬、林夏薇、黃智賢主演的無綫劇集《逆天奇案》昨晚首播，首集平均收視高達25點，成為2021年暫時兩線劇集的單集收視之冠，收視高開，劇中演員都相當開心及振奮。昨晚開播一集中，已有不少緊張場口，當中包括警方與悍匪槍戰、飛車追逐場口及飛虎隊與恐怖份子槍戰，多幕戲都甚有電影感，節奏緊湊，難怪網民都表示有電影級水準及追看性。

劇中飾演O記高級督察的展鵬首集大顯身手，既與匪徒搏鬥，又要投考飛虎隊，多個場口都相當有型。展鵬亦一改以往造型，留鬚Man爆示人，與夏薇演感情戲時亦甚有默契。而黃智賢飾演的Nic Sir甚有智慧、分析力強，黃智賢演得相當紮實，甚有說服力。

說到收視報捷，展鵬受訪時謂：「係一個好嘅開始，台前幕後都用咗好多心血，套劇都拍咗一段時間，後期都落咗好多心機，每一集結尾都落足功夫。」說到網民指有電影感，展鵬指剪接、後期工作應記一功，他說：「畫面、構思同好多特效都加咗其他元素，係幾好嘢！我覺得香港觀眾係好期待港劇，只不過係有冇中佢哋口味，呢套劇係有港產劇味道，節奏好快，一幕接一幕之餘，透氣位亦擺得好靚，多方面都做得好好。」展鵬又指每一個單元都有不同前輩加入，就如首集的錢小豪是一大驚喜，可惜第一集就死，網民都大感可惜，展鵬說：「我可以保證每一個角色形象好出，之後都會好多前輩出現，令成套劇好有戲味！」

而夏薇於劇中飾演情報科成員，她受訪時說：「收到消息非常開心，依家有咁樣嘅成績已經好鼓舞，因為拍攝過程都幾辛苦，證明大家嘅努力冇白費，網上大家都討論熱烈，希望大家繼續支持，之後仲有好多奇案。」她又透露劇中會以百變造型查案，包括空姐、「搬運蘿拉」Look等。