吳業坤同193合作唔驚照肺：公司好大方

歌手吳業坤到電視城錄影《勁歌金曲》，今次是他去完日本Working Holiday後首次見人，他謂相隔半年再踏足公司：「隔離完之後第2、3日都有返嚟畀公司高層『照肺』，見咗樂小姐（樂易玲）同何生（何麗全），報告發生咩事，佢哋知我有行東海道，話遲啲畀2集節目我介紹地方。（咁錫你？）係囉，成日以為走咗之後冇人記得，但好彩返到嚟，大家仲記得我。」問到回港可有不慣？他坦言：「都有少少，生活節奏唔同，我嗰陣做廢青，但返到嚟揸車又塞車，同埋聽到啲粗口，就Feel到香港嘅節奏，嗰邊啲人唔會周街講粗口。（可能你唔知人哋講咗？）唔會，我好敏感，淨係聽粗口。」

問到在當地可有成功溝到日本妹？他表示：「識到啲朋友。（男定女？）都有，希望通番關之後可以見面。」問到可有合適對象？他抵死表示：「大家都有發展可能性。（男都得？）我都好開明，講唔埋，未必局限香港，我喺香港個朵……大家覺得我多朋友，哈哈，大家都好熟悉我，淨係做到朋友，所以要由零開始就要第二啲地方嘅人先得。」他又謂身為歌手與大家有距離感：「所以喺日本我冇介紹自己係歌手，話我係KOL，佢哋有啲都信，如果講做歌手好快就有隔膜，咁會真心啲。（但你開始都呃人？）係未講晒，未露晒底牌出嚟，哈哈。」

另外，講到他在社交平台上載與ViuTV男團ERROR成員193（郭嘉駿）的合照，問到可怕被公司照肺？他表示：「唔驚，公司好大方，都冇問我，我2年前都邀請咗MIRROR做演唱會嘉賓，樂小姐都有嚟，唔覺得會有矛盾出現，同埋其實我哋今次係傾喺網上平台合唱。（驚唔驚公司唔鍾意你合作？如果反對你會唔會暫停？）如果適當理由，例如廣告商品牌撞咗，合約上有問題就唔做，但呢啲只係普通網上合作，我都同好多歌手合作，所以冇考慮其他太多因素。」