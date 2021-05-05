【是日通勝】（一點居士）

辛丑年三月廿四癸丑木收日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午5時至7時、下午1時至3時

宜：納財、祭祀、捕捉

忌：出財、開倉、詞訟

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：1、2、4、6

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：金牛座、天蠍座

白羊

愛情運糟糕，若忍受不了另一半，勿再拖拉。

金牛

盡得天時地利人和，保持笑容可令運氣更旺。

雙子

平淡是福，宜保重身體，動怒只會令你吃虧。

巨蟹

待人接物要保持淡定，太驚青會令事情更糟。

獅子

財運不錯，惟健康一般，別長時間對着電腦。

處女

柳暗花明又一村，謹記運氣欠佳只是暫時性。

天秤

面對困境不要失方寸，該發生的始終會發生。

天蠍

愛情與事業運俱佳，不妨把快樂帶給身邊人！

人馬

努力朝目標進發，運氣弱也阻不了你的成功。

山羊

整體運程甚為理想，順境時也要懂得反思。

水瓶

健康運很一般，要留意作息時間，不要熬夜。

雙魚

事業發展不用擔憂甚麼，憑良心做事就可以。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）雞 財運旺

（跌）狗 麻煩多

鼠

行動力強，做事果斷，面對難題能處之泰然。

牛

生活有點不如意，宜抱持着順其自然的心態。

虎

虛心聽意見，重視團隊力量，工作將更順利。

兔

渾身不自在，難集中精神，處理金錢要留神。

龍

霉運纏身，無精打采，做任何事都提不起勁。

蛇

桃花特別旺，單身者可趁機向心儀對象表白。

馬

行事作風謹慎認真，易得到公司上下的信賴。

羊

是日沖煞，做事要多加兩錢肉緊才會有成果。

猴

工作上有好建議要大膽提出，易獲公司採納。

雞

運勢大好，受財神眷顧，有錢財主動送上門。

狗

同事之間出現明爭暗鬥，棘手任務接踵而至。

豬

自信十足，遇到問題能迅速適應，一一化解。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

立夏開運養生

每逢陽曆5月5日前後，就來到立夏的節氣。「立」是指「開始」，即夏天開始，氣溫明顯升高之意。而「夏」除了指夏天外，亦有「長大」的意念，故立夏也代表早前播種的農作物已經長大。古時的皇帝會在立夏當天，率領群臣穿着朱紅色的服飾，乘坐赤紅色的馬車，出發到京城南郊去迎夏，以表示對大自然豐收的感恩。

立夏有一個關於吃蛋的習俗，相傳始於周朝，因立夏一到天氣炎熱，小孩胃口全失，會出現食欲不振、疲勞及消瘦現象，於是女媧娘娘便傳授了一種強身健體的秘方予平民百姓，立夏之日只要將一隻雞、鴨或鵝蛋煮熟，再用網掛在小孩胸前，就可避免「疰夏」來襲。

另外，民間也相傳立夏當日忌坐門檻及坐石階，尤其是小孩，否則當年夏天就會腰痠背痛、體弱多病。如不慎犯禁，就必須要坐滿七根門檻或石階，才可解除禁忌。

至於養生，因立夏是夏之初，氣溫上升，尤其是中午時份，陽光燦爛、熱氣逼人，人體容易燥熱上火，導致食欲不振，故飲食方面應進食清淡、容易消化的食材，如雞肉、魚肉、蔬菜、瘦肉、蓮子、牛奶及豆類製品等，肥膩油脂及辛辣食物可免則免。