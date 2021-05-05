【被余德丞生擒】踩中女人要害　劉穎鏇嬲爆投訴

藝人余德丞（Dickson）及劉穎鏇（Tiffany）於新劇中飾演一對小情侶，但竟然沒有任何「激戰」場口，最親密的只限於男方仆倒「生擒」女方。劉穎鏇亦趁機「大呻」狂被對方問女人3大秘密之一，搞到她一臉無奈，場面爆笑！

無綫新劇《青春不要臉》拍攝得如火如荼，Dickson及Tiffany近日為拍屋企主景開工，劇情講述後者是剛入行的新演員，對演戲仍沒太大信心，故找來Dickson幫手對戲︰「我哋好認真對戲嗰陣，佢唔小心差錯腳，齊齊跌咗落梳化。」男方續笑謂所以意外造成「生擒」局面︰「嗰吓係唔小心仆親撲咗落佢度，但就係因為呢一吓，佢喺劇入面就開始對我心動，同時呢一吓亦都係我哋全劇最Close嘅動作！」問到Tiffany會否感到尷尬？她笑說還好︰「套劇係有搞笑成分，佢扮豹追我，成件事係輕鬆、搞笑。」

余德丞踩中劉穎鏇「要害」

問到二人之後可會再拍攝更特別的場口？女方先表示最期待之後一齊踩Roller︰「對我哋兩個都係挑戰，因為本身唔識踩，工作關係又冇乜時間去訓練，所以依家都有啲擔心，會喺再接近拍攝日子鍛煉多啲。」但自稱運動天才的Dickson就拍晒心口話完全冇擔心過︰「相信好似學踩單車咁，識咗唔會唔記得。」之後主動話反而期待另一個場口︰「有次我問佢幾重係因為有場戲佢要坐喺架車入面，而我就要推佢上斜路。」此時，Tiffany忍不住指住男方「投訴」︰「佢問我係咪同佢一樣重，或者重過佢，你知唔知你咁樣問，對女仔嚟講係好大打擊！」誤中「陷阱」的Dickson即補鑊喪讚Tiffany︰「佢又高、又瘦、又靚、又有肌肉，到時我會努力啲㗎啦！」

斷食操肌

另外，講到Tiffany最近為下套新劇密密狂操，她笑言還未有成果，現時出盡力谷肌中︰「操肌真係唔易，我依家仲斷食緊，但拍劇就難啲就到進食時間，所以都係盡力，唔使返工就斷食18個鐘，希望身形不停有轉變，畀大家見到唔同嘅我。」問到平時有操開的Dickson會傳授貼士給對方？他搞笑謂︰「冇特別傳授，我最多唔會肥啫！但見到佢為下套劇咁有心係件好事，我都好期待佢個結果，唔知會唔會變成盜墓者羅拉咁款呢！」