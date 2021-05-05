為比賽改懶音內分秘失調　馮盈盈連續3星期嚟M

無綫節目《好聲好戲》最新一集到馮盈盈、何廣沛、易宇航接受配音考驗。盈盈要配劇集《鬼同你OT》被譽為神同步的一段戲，她配得相當投入、落力，表演不俗，結果獲5位評判評合格、2位不合格。主評判劉江指她死背稿，所演繹的是自己，並不是為角色配音。給予合格的汪明荃直言有加感情分，覺得她很努力，應給予鼓勵。

主評判之一的陳欣原來在訓練班曾教盈盈發音及矯正懶音，他說：「當時佢經理人問我，盈盈啲懶音係咪冇得救，當時的確係好嚴重，我話要睇佢努力。依家會用4個字，『匪夷所思』形容佢嘅進步，未見過咁嚴重，可以有依家嘅進步。」另一專業評判亦讚她雖然感情未足夠，但表現也眼前一亮。

盈盈被問到怎樣改善懶音？她爆喊說：「首先要認清自己嘅問題，訓練班之後上咗一個正音班，發現自己條脷喺口腔擺位有問題，然後搵咗個言語治療師，佢直情篤住我條脷逐個字去矯正懶音。參加比賽之前再搵咗個配音老師教我，參加比賽真係好緊張，緊張到失眠、喊、內分秘失調，我已經連續3星期嚟M，都唔知點算，已經去咗睇醫生。」

何廣沛則配《義不容情》的一段，表演在3人中最差，有4個評判給予不合格，只有3個合格，被指配音甩了口形，又用錯語氣，阿姐則指他吐字不清楚，要學習控制聲線。他承認表現差，多謝大家直接批評。

今集表現最好的要數「鬼佬」易宇航配《流氓大亨》萬梓良的一段，除了汪明荃評價不合格，其餘6位評判皆給予合格，指廣東話不是他的母語，有這樣的表現已經好好。