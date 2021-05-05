【幼過Lisa徐睿知】F Cup網紅19吋螞蟻腰嚇親網民

A4腰、螞蟻腰、黃蜂腰等...用嚟形容女性纖腰，真正嘅螞蟻腰你又見過未？台灣F Cup網紅周荀早前晒出一張着上馬甲內衣，目測纖腰只得19吋，「不科學」程度睇到網民眼都凸埋，網民擔心佢嘅身體健康問題留言「有點可怕...」、「請問胃還在嗎」、「這樣會傷到內臟嗎」，連佢自己都覺得瘋狂：「看到之前的馬甲照片，不管看幾次，還是覺得自己真是瘋狂呢！」有網友質疑係P圖效果，但事實絕對有可能發生！

好似韓國女團BLACK PINK成員Rose，佢嘅19吋腰「超薄A4腰」非常有名，瘦到網民心痛忍唔住叫佢食多啲嘢。

同隊嘅Lisa亦曾公開只有20吋腰圍，一度登上熱搜，身高167cm、體重45kg（約99磅）嚟講，真係「Fit」得非常誇張，佢仲要冇克制飲食，呢啲真係得天獨厚，天生係瘦底！

而擔正韓劇《雖然是精神病但沒關係》女主角嘅徐睿知，亦係「螞蟻腰」嘅代表，當中粉紅色套裝造型令人驚嘆，網民話目測只有20吋腰，擁有169cm身高、43kg（約94.6磅）重，比起Lisa更瘦削！

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