周潔瓊視像現身　I.O.I合體做直播慶祝出道5周年

韓國Mnet電視台選秀節目《Produce 101》第一季出身的限定女團I.O.I，於2017年1月解散，組合昨晚趁出道5周年合體開直播，隊長林娜榮與成員金請夏、金世正、鄭采妍、金素慧、俞璉靜、磪有情、金度延與Somi都有出席，康美娜與內地成員周潔瓊則因行程問題缺席，其中身在內地的周潔瓊就透過視像通話驚喜現身。

成員在直播中分享近況及回憶I.O.I活動時的時光，眾人看到出道騷時的影片忍不住爆笑，但在看到解散演唱會的片段時不禁感觸落淚，金世正指平時都有在聊天群組中與成員回憶過去，磪有情就指雖然以I.O.I身份活動的時間很短，卻一起做了很多事，無法全部說完。

眾人之後回答粉絲的問題，問到假如再合體，最想做甚麼？金請夏就說：「好想再一起活動，想一起做綜藝節目。」在講真心話環節中，金世正坦言對Somi感到抱歉：「在我們覺得疲憊的日子，都是由Somi一個人來帶動氣氛，所以總是很感謝她。」Somi就眼濕濕地說：「我總是在苦惱要怎樣令姐姐們感到幸福。」在隊中年紀最小的她坦言在隊中經常得到成員的關心和寵愛，所以解散後感到很空虛，很想念隊友和粉絲，希望將來有機會再以I.O.I的身份演出。