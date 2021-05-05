登記MyLink會員　30GB MySim 5G電話卡免費拎

【特約報道】講起5G網絡，大家不期然想起一個「快」字，只不過現在想用5G網絡，多數都要簽約24個月上台，綁手綁腳非常不便！最近CMHK就有一個新方法畀大家，只要經MyLink App完成簡單登記，即免費送你MySim乙張，盡享30GB 5G本地數據，而且無合約、無月費兼無行政費。最正是CMHK以外的客戶都免費申請得，以下就同大家睇吓詳細玩法！

作為擁有最多5G頻譜的網絡供應商之一，CMHK的5G網絡速度一向備受讚賞，最近國際權威網絡測速網站Speedtest研究了全球多個城市的5G網絡速度，報告顯示截至2021年3月，CMHK位列「香港地區速度最高的5G營運商」首位，其5G網絡上下載速度再一次力壓本地另外三家營運商。如今只要簡單登記MySim就可免費感受CMHK極速5G網絡，對一眾網民可謂非常吸引！

大家收到MySim卡後，只要在90日內啓用，就可免費獲得30GB 5G數據組合，可以用到30日。至於每張MySim的有效期為6個月，30日5G體驗數據用完後，用戶可經MyLink App以超抵價錢購買不同數據組合繼續使用，包括不同本地及漫遊數據，最平只需$10/日，彈性十足！

喜愛外遊的話，它仲可以加購不同外遊數據，遍及中國內地、台灣、日韓及星馬泰等熱門旅行地區，通關後周圍飛都可以Keep住用！另一方面，MySim本身已配有電話號碼，如果想開通話音功能，經MyLink App購買本地話音組合就可以，並有齊來電顯示、來電接駁、電話會議等功能，無需額外再花錢購買常用贈值服務。提提大家，每次購買以上服務後，MySim的有效期都會延長6個月，變相長用長有。

講咗MySim咁多優點，實際上點拎到先？方法好簡單，即日起下載MyLink App，簡單登記為「MyLink會員」後，再選取UTake提取服務，就可到任何一間CMHK門市 (機場門市除外)或自在點取卡，客戶亦可選擇郵遞方式，變相足不出戶都有新SIM用！另外，成為「MyLink會員」，除可享MySim的免費5G體驗之外，日後購買MySim服務組合仲可以賺取積分兌換禮品，將來仲可享更多會員權益，仲等？快啲登記做會員啦！