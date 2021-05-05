人工流產！腹中BB有愛德華氏症　陳柏宇老婆忍痛拒再生

歌手陳柏宇（Jason）同老婆符曉薇（Leanne）好鍾意小朋友，2018年誕下一女Abigail後希望生多個，在上年5月本來造人成功，但8月時Leanne透露宮外孕更要緊急做手術，結果第2胎落空…經過1年後，今日Leanne再公布壞消息，透露原本成功再懷孕，但產檢後發現BB有「愛德華氏症」，最後要人工流產…

Leanne發長文剖白恍如坐過山車的心路歷程，透露在懷孕10周5天時去產檢，醫生告訴她BB頸皮厚，要驗血做T21，即是可反映唐氏綜合症（唐氏）或心臟問題，她說：「聽完之後我整個人迷失了。等報告的一星期每日除了喊，就是上網看其他媽媽的經歷…」最終與老公商量後，決定如果BB是唐氏都可以接受：「有能力照顧你和給你無限的愛。」雖然最終證實沒有唐氏，但卻有「愛德華氏症T18」：「醫生一路解釋我BB的問題，左右腦沒有分左右，心有嚴重的問題，沒有鼻骨，腸外露，手少了一隻骨，腳也是彎的。還有很多很多問題…」結果要做人工流產，不過在做手術前，她決定「一家四口」影孕照，因為佗Abigail時沒有影相記錄，相中3人都笑容滿面，不過更甚的是她決定不再懷孕：「因為我相信這一次會是我最後一次懷孕。我已經沒有勇氣去承受再一次的打擊。」而最後，她向Jason說對不起：「因為我的沒有運氣，要你陪我一起承受這痛。你說得對，我們不應該貪心，其實擁有abi已經足夠。」

Jason接受東網訪問時，表示暫時不欲多談，敬請體諒；而Leanne就拍片講述感受及公開BB超聲波照，指「愛德華氏症」只有大約5,000個孕婦得1個會有，最後更聲淚俱下叫大家不要再問她心情及會否再生了。