二手名牌袋分真偽　鑑證師：靠個鼻就得

不少女士間中都會買二手名牌袋獎勵自己，不過買這些奢侈品不怕買貴，最怕是中伏買到「A貨」（冒牌貨），所以網FUN星網全新節目《呃我唔到嘅》，頭炮就請來高級奢侈品鑑證師Chris Chu，教大家點分真假二手名牌袋，學定幾招就不怕中伏。

現時的冒牌貨的仿真程度極高，Chris指細節以上有一半模仿得很似，他們會稱為「超A」的高仿真品，若要他粗略地去看手袋，至少有30至40個地方需要鑑證。雖然一般人沒有專業的鑑定知識，但只要靠一些工具和技巧，大概都分辨到手袋的真偽，Chris解釋：「最好有放大鏡，例如商標已經看得到，真貨的商標縫紉線和五金位，會完全緊貼袋身。另外可試試用磁鐵吸附一下五金，真貨會盡量少用鐵，皆因鐵的氧化速度快，因此很少機會會整條吸起，相反『超A』就有機會整條吸起。」

除了使用工具，Chris續稱可以留意手袋的受力扣位，由於真貨用料十足，一般會比較粗，相反假貨則會薄一點。大家甚至可以用鼻子，嗅一下手袋，很多手袋是用兩塊皮革貼上，除了使用縫紉線外，還會用到膠水，他強調：「每個大品牌都有屬於自己的膠水，因此沒有氣味，而假貨商使用的一般膠水，隔2至3個星期後，會釋出一陣猶如天拿水的古怪氣味。」

若然要觀察得再仔細一點，Chris就有5個貼士醒大家，他習慣一隻戴手套，首先摸摸手袋五金位的的角位，真貨經過打磨會圓滑得多，假貨的角位則會特別尖銳，按下去會有刺痛感。第2是看看電金內部的光滑程度，假貨可能會有粗糙的機器紋理，甚至會為節省成本而不經打磨。第3就是拉鏈位置，大部分真貨會使用沒有焊接固定的「生圈」，留意接口的完美度，以及有沒有忘記電金。第4是看看手袋的花紋要對齊，而俗稱「舌頭」的皮革在正中間才是真貨。最後是內裏，反出來的序號和參考編號要齊全。

場地提供：質屋會社