【簡潔生活學】個案分享：中式早餐無益 蛋白質要充足

很多時候採用生酮飲食方案的人，並不一定是因為肥胖需要減肥，反而是因為身體狀況而去調節飲食習慣。

李女士，68歲，身形瘦削，但尚算健康，身體檢查報告正常，唯一問題是有輕微糖尿，沒有三高但有少許血壓低。

飲食習慣方面，早上八時起身，會選擇中式早餐，例如炒麵、米粉和粥品；午餐時間一點鐘，通常到茶樓一盅兩件，或茶餐廳碟頭飯，又或到粉麵店享用湯麵；下午茶偶然吃三文治或者漢堡包；晚餐大概八時左右，晚上通常11點入睡。不過她特別偏好吃甜品，沒有進食太多零食，也有吃生果，但蔬菜類攝取量不足夠。

日常生活會做簡單運動，例如太極和瑜伽，也會到公園散步。

驟眼看李女士作息尚算正常，但飲食習慣有待改善，幸好有運動，而且睡眠質素也不太差，只需要改變飲食習慣，配合良好生活作息，健康必定有所改進。

飲食守則方面，早餐可以有雞蛋牛油果，或者香煎雞肉，盡量減少進食令血糖急速上升的粥品和炒麵，而且炒麵營養價值不太高，純澱粉質，早餐必定需要補充蛋白質，和適當健康油分，例如牛油果和果仁；午餐方面，中國人比較喜歡飲茶，可以改為進食蔬菜和少許新鮮肉類，茶樓也有菜類選擇，肉類也不少，如果進食西餐，可以選擇肉類加沙律；晚餐可選擇熱湯白灼肉類和蔬菜；甜品方面，可以用杏仁粉製作適合糖尿病人的甜點。

一個星期之後，李女士的血糖指數不錯，而且比以前更精神，反而對甜品的需求低了，體重也有1kg遞減。

食譜：香煎腐皮卷

材料：腐皮、木耳、青瓜、金菇、冬菇 各適量

做法：

1.先將所有材料切絲。

2.落鑊炒香，加入少許鹽和胡椒粉。

3.材料放涼。

4.用腐皮包好材料，下油煎香，切件上碟。

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Profile：

-已婚，育有3名子女

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-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

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