女神實測！「翻」傳統輕薄筆電

疫情底下，上班族都習慣屋企、公司兩邊走，一部輕薄、高效又靚仔的筆電就變得有價有市。Samsung新機Galaxy Book 360就揀啱時候推出，備有13.3吋及15.6吋兩個尺寸，厚度僅11.5~11.9mm，重量分別只有1.04g及1.39g，「女神」Shirley（沈殷怡）試後都大讚單手拎得起，方便佢出外景工作使用。

輕薄以外，Galaxy Book 360以金屬物料打造，先天夠晒硬淨，仲符合MIL-STD-810G軍用要求，耐用度具一定保證。另一賣點是屏幕可以360度轉動，向後翻即可變平板模式，用戶可用手指觸控，或用跟機的改良版S Pen畫圖寫字。Shirley表示屏幕的鉸位紮實流暢，手寫靈敏度亦高，較可惜機身不設筆槽，S Pen要磁吸在機背上，增加遺失風險。

至於屏幕用的是Super AMOLED面板，對應智能色彩引擎，自動根據當前工作微調色彩。用戶也可手動切換DCI-P3或Adobe RGB等顯示模式，打機睇片更加生動。硬件方面，內建第11代Intel Core i5或i7處理器、16GB RAM、最高1TB SSD及Iris Xe圖像晶片，效能屬中上水平，並提供高效能、安靜或無風扇多個模式，續航力達到一天，仲可經USB-C介面快速充電，戶外使用更方便。