顏控必搶！換季妝品靚爆鏡

對於設計漂亮的化妝品及護膚品，大部分女生都無法抗拒，尤其是一些包裝設計靚到暈，又或限量推出的聯乘版系列，就更讓她們無法忍手！適逢近日有多個品牌推出高顏值新品，更款款吸睛兼實用，勢必引來顏控瘋搶！

與甜點大師聯乘

賣相精緻的甜品永遠深得女士歡心，難怪shu uemura今季也請來知名甜品師青木定治（Sadaharu Aoki）合作，以甜品為靈感打造全新限量彩妝系列。系列中的唇膏、眼影組合及潔膚油都採用了活力十足的抹茶綠及淡雅細緻的紅豆粉紅色調作包裝設計，令人聯想到Sadaharu Aoki的經典甜品代表作。加上誘人的質感與讓人垂涎的香氣，讓人不知不覺間投入到這場彩妝甜品盛宴。

櫻花散藝術美感

除了shu uemura與知名甜品師聯乘外，SHISEIDO今季亦邀請了日籍藝術家兼布料設計師冰室友里Yuri Himuro重新Himuro重新演繹WHITEL UCENT美透白櫻花亮肌淨斑精華。限定版設計以大自然的美麗為主題，柔綠色的瓶身上印有粉紅色櫻花圖案，以及精華主要成分之一的白彼岸花，令人想起櫻花盛放的春日美景。此限版精華獨創櫻色美透白系統，糅合染井吉野櫻花、白彼岸花的萃取和高濃度4MSK成分，能顯著改善膚色暗啞及色斑，抑制黑色素形成。配合專利細胞感應重啟技術，能喚醒沉睡肌膚的修復能力。

金色小熊萌到爆

相信除了花和甜品外，樣子萌萌的小動物就最能攻陷一眾少女心。所以不少彩妝品都以動物為包裝設計靈感，例如Too Faced今季推出的「TEDDY BARE」眼影盤和修容盤，就用上小熊包裝，配上玫瑰金色外殼設計，可愛中帶點高貴感，叫人一見傾心。最難得是眼影盤內有12款大地色系與玫瑰紅調色彩，加埋另外兩款惼紅胭脂，能帶來精神奕奕好氣色。