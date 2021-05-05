黃樹棠設靈　胞妹黃文慧淚崩：我好愛哥哥

在亞視經典劇集《我和殭屍有個約會》中飾演「求叔」的資深藝人黃樹棠上月因癌病逝世，享年74歲，今日於紅磡世界殯儀館設靈，圈中藝人包括古天樂、陳煒、呂頌賢、姜皓文、錢嘉樂、湯盈盈及亞洲電視等也有送上花圈致意，兒子黃榮璋送上心形花圈。

靈堂布置簡潔，沒有任何宗教儀式，黃樹棠的胞妹黃文慧與兒子黃榮璋一同接受訪問，文慧泣不成聲表示：「人間總有情，咁惡劣環境下哥哥一路好走，離苦得樂。榮璋，爸爸好錫你，佢走咗都唔想你辛苦，你要乖。」她指部分兄弟姐妹在外地，因為疫情而未能返港。她又稱二人在影圈出生入死多年，很愛哥哥，她說：「希望佢百年後靚靚仔仔又係一條好漢再戰江湖，我今日唔應該喊，我當係送佢出外景咁，佢不愁寂寞，譚炳文同李香琴都等緊佢，當佢哋一齊坐飛機去外地登台。」

榮璋指爸爸走得急，但沒有痛苦，叫大家放心。講到求叔的遺願，他說：「遺願係以綠色殯葬，火化後將骨灰撒喺紀念公園。（執陪葬品時好感觸？）佢冇乜特別嘢好鍾意，佢個人唔奢侈，佢有啲隆重嘅登台衫，但壽衣最後都係揀咗佢平時鍾意嘅西裝。我諗佢留畀我最貴嘅嘢係屋企部遊戲機，打機都會諗起爸爸，會傷感。」他稱雖然父親信奉道教，但喪禮未有任何宗教儀式，他解釋：「爸爸講過唔想咁嘈吵，想大家開開心心，唔好愁眉苦臉，大家鞠個躬就得，唔需要儀式。」

曾跟黃樹棠作的藝人包括尹天照、袁文傑及陳煒也有到場送好友最後一程。尹天照透露跟對方自《天蠶變》開始合作，對其離世的消息感到突然：「一直以為佢好得番，我同佢個仔唔熟，之前都係透過另一個亞視藝員李潤祺聯絡，一直冇消息，以為冇消息係好消息，點知咁快走咗。」他又透露2人原本有合作計劃：「諗住拍一部網大，依家疫情，未能進行，不過拍唔拍到唔重要，當初想拍都係想同佢合作。（呢個係佢嘅遺願？）冇嘢，佢好睇得開，一直教我哋唔好放喺心，拍唔到等佢上天家拍一套天堂的故事。」

袁文傑稱入行第一套戲《雪花神劍》就是對黃樹棠合作：「一開工棠哥哥已經叫我買定多啲咖啡奶茶，拍武打場面又教識我好多嘢，拍《非常好警》我哋做父子，最深印象係佢係藝人之中最樂觀最正面啲人，成日同我講要攞出個心去信人，唔好猜忌，否則會唔開心，佢成日話乜你咁X高，覺得佢好風趣，成個大細路。仲記得之前佢治療之後第2日就開工，佢係咁嘅人，呢個亦係佢嘅精神。」

而陳煒表示跟對方在亞視合作了7、8套劇，第1套是《雪花神劍》，當時她還是新人，甚麼也不懂：「佢對我好照顧，有佢喺度好開心，令我哋唔緊張，放鬆心情去入戲，佢為人好樂觀、好瀟灑，同佢共事好開心，識咗佢20幾年，一直有聯絡同聚會，出來玩冇前輩後輩之分，同我哋打成一片。（知唔知佢病？）知道佢之前大腸癌，佢有病時冇講，直至佢戰勝病魔先同我哋講，肺癌我唔知，因為疫情大家少見咗，所以好突然，好掛住呢個前輩。」