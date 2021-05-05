來港相聚一星期！鄧麗欣同王子關係昇華

藝人鄧麗欣（Stephy）和憑內地劇《三十而已》爆紅的馬志威，在新片《12日》中飾演10年夫妻，兩人出席開鏡拜神儀式時，Stephy表示和對方相識多年，但首次合作拍電影，且要挑戰螢幕上最大膽尺度：「呢幾日同佢都好多親熱床上戲嘅。（有幾大膽？）露出個膊頭囉，唔知係咪我保守啦，喺螢幕上未試過，不過意識好大膽。」馬志威則透露情侶之間會做的，他們都有做。

拍親熱戲先備案

問可有向男友王子（邱勝翊）備案？Stephy說：「有呀，有傾過，不過佢都拍戲，都有親熱場口，咁咪公平囉，我唔會問佢太多。」談及早前王子由台灣來港探她，她說：「佢連隔離嚟咗起碼10幾日啦！（對咗幾多日？）一個禮拜啦，但冇咩做過，因為疫情唔方便出去，同佢都係傾偈啦，因為好耐冇見，好多嘢傾。（關係昇華？）昇咗，升咗上神壇，好犀利。」

馬志威大讚和女神Stephy合作感覺好正：「佢好專業經常提點我。（喺親熱戲上提點？）喺演戲上，同佢拍親熱戲冇尷尬。」Stephy則覺得開拍不久後拍親熱戲較好，因為未致太熟，可減低尷尬度。問馬志威會否將事業發展重心放在內地，他謂要視乎工作，但在港拍戲可講廣東話感覺好爽，其普通話較「甩咳」。