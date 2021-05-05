梁嘉琪自認反叛：經理人都管唔到我！

藝人梁嘉琪與嚴崇天拍攝香港開電視節目《關於早餐的一些事》，2人以皇帝與皇后扮相示人。講到嘉琪重返「娘家」，她笑言：「覺得好warm，佢哋畀飽飯我食，開工成個月，每日都食到好似all day breakfast咁。」她又大讚「娘家」好好：「好多謝佢哋，離開舊公司後佢哋係第一個聯絡我嘅單位。」去年離巢無綫後，她表示除了打理網店生意外，亦有keep住拍廣告，而今年就開始拍電視節目。

而講到有指無綫首席創意官王祖藍有意找她回巢幫手，她即避談：「好搞笑，多謝大家熱烈討論，可能大家都想快啲睇到我嘅新節目，其實我工作上嘅選擇都係嗰一刻自己決定，冇因為邊個人而選擇，連經理人都管唔到我，我好反叛㗎，哈哈。（大家想睇你拍番劇？）我都恨㗎。（即係祖藍有冇搵你？）其實我哋係同學，大家都仲有聯絡，不過唔會講工作嘢。」提到無綫現推出一系列新綜藝節目，問到可有留意？她表示最近忙拍節目，暫未坐定定觀看：「但知道好多演藝學院嘅師弟妹都有份參與，他們一直都好努力，希望會有更多機會畀人睇到。」

而嚴崇天就表示首次與嘉琪合作，大讚對方體貼，經常照顧他：「我好大頭蝦，多得佢嘅提點，我哋冇代溝，亦都冇鴻溝，哈哈，佢真係極nice，有地位又有知名度，但就冇擺款。（有機會想再合作？）想呀，因為今次開始都有少少緊張，拍到臨尾變得熟但就拍完，所以想再合作，希望可以添食。」他又大爆在節目中2人在五星級酒店更有「床戲」。