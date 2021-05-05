莫文蔚愈嚟愈愛廣東歌：可能技巧好咗

歌手莫文蔚（Karen）日前擔任TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》的嘉賓，講到相隔16年再開紅館騷感受，她說：「今次係我最後一次做大型演唱會，我一啟動巡唱已經有呢個諗法，我好快下咗決定，唔會再猶豫，我覺得做每樣嘢都應該有始有終，利落啲！更何況我做咗呢類型嘅巡唱已經十幾年，已經好圓滿。」

對於樂迷認為她過去的廣東作品較前衞，令香港主流市場未能消化，她坦承也有可能：「2001年做《一朵金花》嘅指引係冇限制，諗得出嘅就去做，最後同伍佰老師造咗一張具電子、中樂同搖滾元素嘅專輯。好慶幸喺我嘅音樂旅程中，遇到咁多貴人同合作嘅音樂人，放咗好多可能性喺我身上。當時可能係行得比人前，但依家有新一代聽番20年前嘅歌覺得有型，唔過時，我覺得呢個意義重大！」過去Karen推出國語唱片數量較廣東碟為多，她解釋因之前唱片公司以台灣為基地，而自己亦不執着用哪種語言去唱歌：「不過隔咗咁多年，反而愈嚟愈喜歡唱廣東歌，可能自己技巧都好咗，覺得唱廣東歌冇咁難。」

莫文蔚直言個唱後要改變生活節奏，把時間留給屋企人和老公，加上疫情令她有180度改變：「我以前一味工作，要Keep住好忙先安樂，坐多陣都唔得，自從上年返咗英國過二人世界，開始知道乜嘢叫做享受生活，我會煮吓嘢食、打理屋企同種吓花。最開心係重拾返彈琴嘅興趣，以前為咗考琴同比賽，考晒試就放低咗，其實學習每樣嘢應該係要享受，所以不停咁練習，呢排練咗咁多琴都有用，多謝今次演唱會彈下畀大家聽！」