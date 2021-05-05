石田桃香　寫真女王　激似石原聰美

喺擂台比賽中，為咗緩和緊張氣氛，回合之間都會有索爆舉牌女郎出現，順便騷一騷美色。日本寫真界就唔少寫真女優兼職做舉牌女郎，如果能夠喺知名表演場地武道館現身舉牌，一定係身份非凡，石田桃香就係其中之一喇！

甜美鮮嫩

正所謂人有相似，物有相同，喺日本藝能界經常都會出現女星撞樣嘅情況，如磯山沙也加同川村由紀十分似樣，而高橋凜初出道嘅時候，成日畀人話似原幹惠，至於今日同大家見面嘅玉乳美少女石田桃香，就同日劇天后石原聰美有八九成相似，不過今年23歲嘅佢更加嫩口，而且更加甜美可愛啦！

桃香妹比聰美高少少，身材亦豐滿啲，上圍嘅D Cup美乳分量十足，不過亦唔及個躉咁有睇頭，據官方資料顯示，坐圍有成37吋，好在條腰夠幼，令呢副胴體睇落似葫蘆樽，唔會好似倒轉嘅雪糕筒，加上肌膚夠晒白嫩，實在令人愛不釋手，如果有得揀，相信好多男人會同我一樣揀桃香多過聰美。

演技大挑戰

佢喺2012年以電視節目《R之法則》第3期成員身份登場，2019年以水着Look示人盡騷鮮嫩誘人胴體，更贏得「令和之寫真女王」稱號添！另外，由於佢出生於大阪嘅浪速市，故亦被稱為「浪速之桃姬」。

提到寫真女王，最近佢因此而搞到壓力幾乎爆煲！早前佢被邀請去到武道館舉行嘅重頭拳賽做舉牌女郎，獲得呢個機會對藝人嚟講實在相當難得，難免會感到緊張，更緊要嘅係有殿堂級寫真天后嘅熊田曜子同台演出，令佢擔心行錯步又或倒轉咗個回合牌會失禮前輩，因而令佢壓力爆煲，好彩最後佢順利完成任務。最近桃香又有一個大桃戰，就係演出劇集《Girl Gun Lady》扮演女機械人，除咗要目無表情，中槍又唔可以有太大反應，真係好考演技，結果佢嘅演出備受讚賞，睇嚟以後有大把機會拍劇喇！

桃香近期又忙拍劇又忙拍寫真，所以從佢嘅社交網中，大家可以知道好多相關消息，Click入去順便睇吓佢嘅最新性感寫真，必定大飽眼福。

Profile

年齡：23歲

身高：5呎3吋

三圍：34D-25-37