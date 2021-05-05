彭秀慧執導　鄭欣宜演技大爆發

歌手鄭欣宜（Joyce）的新歌《先哭為敬》MV，飾演一名舞台女演員，正要演出其最後一台戲，請來導演彭秀慧創作及執導，舞台劇演員阿雞（邱頌偉）、中法混血男演員黃寶漳 （Mixson）、陳琬瑜及李文揚等演出，面對如此豐富經驗的班底，Joyce說像參與了一場演技訓練營一樣，既緊張又興奮。

MV劇情她情緒起伏很大外，更需要持槍，對她的演技確是一大挑戰。彭秀慧及阿雞老師均是Joyce的演技訓練老師，正式演出時她就好像面對老師考試一樣，提出很多意見及演繹方法建議，令她緊張之餘又有很大得着，她說：「拍阿雞老師開槍嗰場戲時，大家氣氛都好凝重好緊張，我重要同戲中男朋友Mixson一齊搶阿雞把槍，當時我要大聲吆喝佢，之後聲都沙埋，可想而知當時幾咁激動。其實要喺舞台上面對大班專業嘅工作人員已經好緊張，重要喺兩位老師面前演戲，個感覺就好似讀書大考一樣咁緊張。」彭秀慧說：「我係刻意咁做嘅，因為平時排舞台劇有幾個月時間，但今次拍攝要喺咁短時間做到呢個效果，就好需要非常熟悉舞台演出嘅演員嚟演出。」

《先》MV之所以拍成一個悲劇式愛情故事，緣起於作詞人黃偉文（Wyman）的歌詞，Joyce指出：「好開心可以收到Serrini的Demo，我一直好欣賞佢，因為佢係做緊我一直好想做到嘅嘢，可以隔空同佢合作到，真係好興奮，但最特別係Wyman歌詞，佢將愛情故事寫出好多唔同嘅層次，可以用好多唔同方法去演繹，令到成個畫面好立體好有故事。」彭秀慧亦對歌詞很有共鳴：「首歌主旨係講離別，而喺我最熟悉嘅劇場舞台上，你會經歷人生所有嘅情緒、情感，到有一日你要離開嘅時候，你係會帶住一個乜嘢嘅情緒呢？喺呢個故事入面Joyce飾演一個演員，演出完一個好成功嘅戲，今晚嚟到最後一晚演出，當觀眾好唔捨得佢嘅時候，其實佢比任何人更加不捨。」