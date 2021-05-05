韓國人妻網紅　尺度無極限

當男士見到性感索女時，都會有心跳加速嘅感覺，若然加上人妻魅力及火辣身材，呢種感覺更係激烈。韓國有位人妻網紅，以大尺度誘人寫真挑戰男士嘅心跳極限，如果心臟負苛唔到勿近！

婚後更豪放

「人妻誘惑」呢四個字，對男士們嚟講有幾吸引？如果仲要係樣靚身材正嘅人妻，吸引力又會唔會倍增？韓國人氣模特兒兼網紅申才恩（신재은），1991年7月22日出生嘅佢，自2019年3月開始以性感形象，喺網上直播售賣內衣而火速竄紅，以一身性感內衣造型主持直播嘅佢，更經常喺IG上分享超性感自拍相，令人氣爆升，因此成為韓國人氣IG女神。喺同年11月25日，佢突然宣布結婚，並跟丈夫到馬爾代夫度蜜月。雖然令唔少男士心碎，但已成為人妻嘅佢，卻並未因此收埋身材，反而愈嚟愈豪放，唔少自拍相更係挑戰尺度極限，絕對係正宗人妻誘惑呀！

格雷女星藝術震蛋

究竟震蛋係性玩具定性生活用品？咁就要視乎大家點樣界定喇！電影《格雷的五十道色戒》嘅女主角狄高達莊遜（Dakota Johnson），就被生活用品設計公司Maude推動現代性別平等嘅目標所吸引，不但成為該公司嘅投資者及擔任創意總監，最近推出兩款震蛋「Drop」同「Vibe」，前者為水滴形，後者則係長身水滴形，連同設計精美嘅收納袋及包裝盒，當成擺設都相當唔錯。雖然兩款震蛋嘅外形唔同，但同樣以像真矽膠製成，並具有3段震速及可充電設計。而佢有別於一般震蛋，在於設有飛行模式，免因誤觸而震動出現尷尬情況，最重要係聲稱男女都啱玩，充分展現性別平等嘅目的。

女友睇鹹片被飛？

經常見到女網民不滿男友或老公睇AV，相反甚少有男網民投訴女伴鍾意睇鹹片，更加極少出現呢位澳洲女網民嘅遭遇。呢位化名Kirsty嘅澳洲女士早前跟傳媒表示，因被男友發現自己睇鹹片而被飛。佢稱自己一直有睇鹹片嘅習慣，覺得對自己嘅性成長相當有用，尤其可以見識一啲新奇嘅體位，容易令自己進入興奮狀態。話說幾個月前，佢邀請拍拖三個月嘅男友進入睡房，卻被對方發現平板電腦內有大量鹹片，不但流露出厭惡表情，仲話接受唔到睇鹹片嘅女友，然後轉身離去，結果分手收場。Kirsty話從未諗過，睇鹹片竟然係導致分手嘅原因。