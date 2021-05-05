相隔10年重返電視城　孟瑤陳爽隨時拍無綫劇

「晶女郎」孟瑤、陳爽、張美妮及張嘉兒在電視城為《開心大綜藝》的「我要上台慶」排舞。久未露面的孟瑤及陳爽表示相隔10年再重返無綫，問到今次可是受曾志偉邀請來表演？孟瑤笑言是她自己想上來，陳爽則謂：「我哋四個係十幾年姊妹，大家睇完節目後，心有靈犀想返嚟試吓，而且因為就快母親節，我哋幾位做人阿媽嘅希望可以一齊娛樂吓大家。（表演嗰日係母親節正日，要丟低小朋友？）唔係，我全部屋企人都會嚟支持，阿媽都會嚟，三代同堂。」而孟瑤則表示兒子在北京讀書，所以只能看電視。

問到今次跳舞可有難度？孟瑤笑言：「好難，練完好痛，行唔到路，雖然我喺北京舞蹈學院畢業，但已經十幾年冇跳舞，仲緊張到瞓唔到覺。」陳爽則謂昨日連續排了9小時：「我哋排咗三日，喺屋企係咁對鏡練，估唔到係咁密集式。」問到可會想重返無綫拍劇？孟瑤表示：「有機會都想，自己本身喺內地都有拍劇。」上年有拍劇的陳爽也期待回來拍劇。問到可會乘機向志偉自薦？陳爽就謂不騷擾他，孟瑤就乘機笑住「投訴」：「依家都見唔到佢，往年志偉生日大家會一齊慶祝，但今年傳咗好多次短訊畀佢都冇回覆，只係上次開會見過佢。」