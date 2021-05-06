【是日通勝】（一點居士）

辛丑年三月廿五甲寅水收日

吉時：上午7時至9時、下午5時至7時、晚上7時至9時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：裁衣、納財、捕捉

忌：祭祀、開倉、修井

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：2、5、7、0

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊

事業運受人際關係影響，宜從失敗中吸取教訓。

金牛

財運極旺，投資可進取一點，易獲得可觀回報。

雙子

平凡是福，沒有甚麼要操心，迎來安逸的一天。

巨蟹

為善最樂！若遇到有需要的人，記得伸出援手。

獅子

跟人互動要謹言慎行，傲慢囂張等如自找麻煩。

處女

人生不如意的事十常八九，要懂得調整心態。

天秤

包容是家庭生活不可缺少的，但謹記過猶不及。

天蠍

感情關係緊張，讓你束手無策，是時候靜一靜。

人馬

財運一般，出門不要帶太多現金，可避免破財。

山羊

運氣不太好，多一事不如少一事，宜保持低調。

水瓶

雖然健康就是財富，但盲目進補只會弄巧成拙。

雙魚

為瑣事奔忙，情緒壓抑，應盡量爭取休息時間。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）羊 桃花旺

（跌）蛇 壓力大

鼠

眉精眼企，能察覺問題所在，有利事業發展。

牛

精神集中，做事認真，不論幹甚麼都事半功倍。

虎

好心情帶動下，工作表現佳，易獲上司器重。

兔

行事懂得按部就班，雖無突出表現卻不易犯錯。

龍

心態懶散，工作熱情下滑，收穫也相應減少。

蛇

壓力沉重，要避免因別人一句話而衝動行事。

馬

工作順利，不用花太多精力就能把事情辦妥。

羊

桃花運旺，令你心動的異性出現，好好把握！

猴

是日沖煞，別只顧玩樂，不務正業將招來惡果。

雞

得財全不費工夫，不妨出門走走，好事自然來。

狗

正財旺，適合理財投資，容易取得可喜成果。

豬

吉星高照，頭腦清晰，做任何事都能順利完成。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

十二星座母親節禮物

每年母親節都是報答親恩的好時機，大家不妨因應媽媽所屬星座，為對方準備合適的禮物或節目，共度佳節。

白羊媽媽：禮物應該從媽媽個人需要出發，或是個性化物品，凸顯禮物只屬於她才值得擁有。

金牛媽媽：請媽媽吃一頓豐富晚餐，加一束芳香的百合，甚至來一個全身按摩。

雙子媽媽：一部新智能手機，能夠上網看新聞或電視，或者帶她到博物館吸收新知識。

巨蟹媽媽：絕對不能夠沒時間或忘記跟媽媽慶祝，來感謝她多年的照顧，送上關心。

獅子媽媽：一個名牌手袋，或一頓自助晚餐，讓她感受到被重視，享受成為當日的主角。

處女媽媽：一些實用可整理收納的家品，或保健食品，來顯示你的細心。

天秤媽媽：一雙簡潔的皮鞋，或一束簡單的鮮花，只要感覺時尚優雅便可。

天蠍媽媽：做一些小事情來顯示你對她那份愛，不用千言萬語，重點要凸顯你的用心。

人馬媽媽：到熱鬧地方慶祝，相約親朋好友一起吃飯也可以，最重要是感受到歡樂氣氛。

山羊媽媽：一個小手袋或一封利是已足夠窩心，因為實際的她最怕浪費金錢。

水瓶媽媽：禮物不要老土，也不一定是媽媽輩專用，一缸小金魚或平板電腦都可以。

雙魚媽媽：圍巾或披肩、彩色繽紛的蛋糕、玫瑰花都可以，只要有你在身邊，她都會開心。